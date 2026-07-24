На Урал идёт аномальная жара

На Среднем Урале ожидается аномально жаркая погода.

«Местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7°С и более, 24–29 июля в отдельных районах сильная жара с максимальными температурами 36-38°С», — предупредили в МЧС региона.

В целом по области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 15–20°С, днем 28–33°С.

Также в МЧС предупреждают о риске возникновения природных пожаров.