В Нижнем Тагиле полицейский воровал продукты из супермаркета

Сотрудника тагильской полиции поймали на краже в супермаркете «Лента». Полицейский объяснил свой поступок низкой зарплатой, сообщает E1.RU. По информации издания, незадачливого воришку в погонах уже уволили из рядов МВД.

«Бедолага взял немного еды и интимной смазки. Охранники заметили его по камерам, остановили и вызвали полицию. Те приехали, доставили его в отдел, установили личность и оказалось, что это их коллега. А когда стали проверять другие записи, оказалось, что это не единственный эпизод. Свой поступок он объяснил тем, то не хватает зарплаты», — приводит издание слова своего источника.

В полиции Нижнего Тагила изданию не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.