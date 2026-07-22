На Вагонке и ГГМ три дня не будет холодной воды. Публикуем график работы водовозов

Часть Нижнего Тагила на три дня останется без холодной воды. Отключение продлится с 06:00 24 июля до 23:59 26 июля. Как сообщает «Водоканал-НТ», это связано с остановкой Черноисточинского гидроузла для проведения ремонтов.

Без холодной воды останутся жители Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива.

«Во время остановки гидроузла планируются работы по замене запорной арматуры на территории ЧГУ, замене запорной арматуры на территории Тагилстроевского района в пяти водопроводных камерах, замене запорной арматуры в Дзержинском районе в четырёх водопроводных камерах и двух колодцах, а также переврезка левого водопровода диаметром 600 мм в двух камерах по Восточному шоссе», — сообщили в «Водоканале-НТ».

На время отключения холодной воды для жителей организуют подвоз питьевой воды. Ознакомиться с графиком можно в прикреплённых фотографиях.



