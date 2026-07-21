Свердловский областной суд поставил точку в деле бывшего сотрудника ИК-12, снабжавшего заключенного колонии флешками, роутерами, деньгами и парфюмом

В апреле этого года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении бывшего главного технолога центра трудовой адаптации осуждённых ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области Андрея Харитонова. Он признан виновным в совершении пяти эпизодов превышения должностных полномочий, три из которых квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ и два – по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«Как установлено судом, в период с января 2022 года по январь 2023 года капитан внутренней службы Харитонов, занимая должность главного технолога, систематически вступал в неслужебные связи с осуждённым, отбывающим наказание в учреждении. Действуя из корыстных побуждений и вопреки интересам службы, должностное лицо организовало пронос на охраняемую территорию колонии и передачу осуждённому запрещённых предметов. Согласно материалам дела, в январе 2022 года Харитонов за денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей пронёс в колонию 10 USB-флеш-накопителей. В феврале того же года за 3 тысячи рублей осуждённому была передана беспроводная гарнитура, а в марте — за аналогичную сумму — пять карт памяти формата MicroSD. Кроме того, в ноябре 2022 года Харитонов передал осуждённому мужской парфюм и наличные денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. За указанную услугу он получил от заключённого 5 тысяч рублей. В период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудник пронёс на режимную территорию и передал осуждённому два роутера, портативный аккумулятор и две сим-карты, получив за это ещё 3 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В судебном заседании Харитонов вину не признал. По его словам, он оказывал семье осуждённого помощь в решении бытовых вопросов: в частности, отвозил массажиста к больной матери осуждённого, а также помогал с ремонтом автомобилей его родственников. Полученные денежные переводы, как утверждал подсудимый, были связаны именно с этой деятельностью.

Суд признал доводы подсудимого несостоятельными, расценив их как способ избежать уголовной ответственности. По совокупности преступлений суд назначил Андрею Харитонову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему на срок 1,5 года запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Стороны обжаловали приговор, однако Свердловский областной суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.