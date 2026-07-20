Тагильские спортсмены стали победителями первенства России по гребному слалому

Воспитанники нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» завоевали три золотые и две серебряные медали на первенстве России по гребному слалому, которое прошло в Богородском с 15 по 18 июля.

Андрей Дьячков стал первым в гонках на байдарке (из 125 участников) и вторым в гонках на каноэ (101 участник).

Алиса Доронина победила в каяк-кроссе и завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке каноэ. За победу боролись 55 спортсменок.

Среди спортсменов в возрасте до 15 лет в каяк-кроссе первенствовал Арсений Катаев, выступавший впервые на соревнованиях всероссийского уровня.

Подготовили чемпионов тренеры Олег Гвоздев, Ольга Гвоздева, Владимир Камешков и Вероника Соколова.