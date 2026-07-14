В Нижнем Тагиле сбили пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора

Накануне, 13 июля, около 22:30 в Нижнем Тагиле, у дома № 48 на улице Краснознамённой, произошло ДТП. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Kalina сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

После ДТП 63-летний пешеход был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГАУЗ СО «Городская больница № 1» Нижнего Тагила для оказания медицинской помощи. В момент происшествия мужчина находился в одежде тёмных тонов без световозвращающих элементов.

«Водитель имеет стаж управления транспортными средствами 5 лет, ранее шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По результатам освидетельствования состояние опьянения не установлено. В момент ДТП находился в автомобиле один, был пристёгнут ремнём безопасности. В ходе опроса водитель сообщил, что двигался на разрешающий сигнал светофора, однако из-за тёмного времени суток не заметил пешехода, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Свердловской области.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ. В отношении пешехода — по статье 12.30 КоАП РФ. Проверка по факту ДТП продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.