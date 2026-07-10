Тагильские выходные топ-6: Ритмы Ибицы, рок на даче, квартирник, самовары и капибары

О том, чем заняться 11 и 12 июля

Бобёр — это не только ценный мех, но и 3-4 несогласованных с МЧС плотины. Ну а мы подготовили для вас традиционную подборку самых интересных мероприятий предстоящих выходных. Найдите то, что вам по душе и проведите время весело и с пользой.

Шоу «Русский самовар» (6+)

11 июля в 15:00

в музее «Господский дом»

Организаторы приглашают вас на театрализованное мероприятие «Русский самовар» — это не просто рассказ о предмете быта, а настоящее путешествие в сердце русской традиции, где каждая деталь дышит прошлым. На празднике вы не только узнаете, но и по-настоящему почувствуете, как жила русская изба. А самое главное — всё это будет не сухой лекцией, а живым, театрализованным действием. И, конечно, кульминация вечера — чаепитие. За общим столом, с ароматным чаем вы продолжите разговор — уже не о прошлом, а о том, что объединяет: о тепле, заботе и умении радоваться простым вещам.

Мастер-класс «Капибара пастелью» (0+)

11 июля в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает посетить выставку «Дикие и домашние. Анималистический жанр в искусстве». На выставке представлено более 150 произведений из фондов Нижнетагильского музея изобразительных искусств, представляющих анималистический жанр во всём разнообразии. После экскурсии вы погрузитесь в мир пастельных оттенков и создадите свой рисунок образа капибары. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt.

Вечеринка USHUAIA STYLE (18+)

11 июля в 23:00

в баре «Гора»

Лёгкие светлые тона в одежде и летний вайб лучших тусовок Ибицы. Для вас выступят Алексей Нарицын Антон Мэйдэй, BESSA, Евгений Underdog. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Квартирник группы «Интонация» (16+)

11 июля в 18:00

в центре «Мой бизнес» (проспект Мира, 2а)

Музыканты исполнят для зрителей те самые хиты, под которые выросло целое поколение поклонников хоккейной саги «Молодёжка» (18+). Организаторы предупреждают: количество билетов стремительно тает, так что не откладывайте решение на потом. Сразу после выступления у вас будет уникальная возможность пообщаться с артистами неформально, взять автограф и сделать фото на память.

Развлекательное шоу «Последний герой» (0+)

11 июля в 14:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Готовьтесь к незабываемым испытаниям и захватывающим приключениям. Этнопарк «Ермаково городище» превратится в таинственные джунгли, где вас ждут испытания на смелость и дружбу, поиск Алмаза Мечты и яркий финал. Завершите день грандиозным флешмобом с красками холи и зажигательной пенной дискотекой. Отправляйтесь в увлекательное путешествие, чтобы загадать самое заветное желание.

Фестиваль «уДачный рок» (6+)

12 июля в 12:00

в музее «Демидовская дача»

Уже в это воскресенье парк и музей «Демидовская дача» превратятся в пространство музыки, творчества и отличного настроения. Вас ждут живые выступления рок-групп и хедлайнеров фестиваля, игры, интерактивные площадки и творческие мастер-классы, а также ярмарка мастеров с уникальными изделиями.