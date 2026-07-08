Тагильчанин предстанет перед судом за пособничество мошенникам

Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в пособничестве при передаче электронного средства платежа третьим лицам для совершения незаконных операций (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, в августе–сентябре 2025 года молодой человек, стремясь получить доход и не имея возможности распоряжаться собственными банковскими счетами из-за наложенного ареста, передал неизвестному лицу номер телефона своей знакомой. Впоследствии с девушкой связался мужчина, представившийся Кириллом, и предложил вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за использование её банковских счетов. Она согласилась.

В дальнейшем неустановленные лица использовали счета девушки для проведения незаконных операций, включая переводы и обналичивание денег. Общая сумма операций превысила 3,2 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 1 Пригородного районного суда Свердловской области.