В Свердловской области создадут центр по развитию беспилотного рельсового транспорта

В Свердловской области на базе транспортного комплекса Верхней Пышмы создадут Центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем. Соответствующее соглашение было подписано на Иннопроме.

«Мы создаём условия для внедрения технологий нового поколения. Свердловская область становится площадкой, где такие решения смогут пройти полный цикл — от испытаний до эксплуатации в реальных условиях. Создание Центра компетенций позволит ускорить внедрение беспилотных транспортных систем, повысить безопасность и надёжность перевозок, а также сформировать практики, которые смогут использовать другие регионы России», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Напомним, Свердловская область в декабре 2025 года первой в России приступила к испытаниям беспилотных технологий в условиях реальной эксплуатации на межмуниципальном трамвайном маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма.