Стала известна программа байк-фестиваля «Демидовские огни», который пройдёт в Нижнем Тагиле в середине июля

Мотоклуб «Чёрные ножи» опубликовал программу байк-фестиваля «Демидовские огни» (16+), который пройдёт в Нижнем Тагиле 17–18 июля. Двухдневная программа развернётся сразу на нескольких площадках города. Главные музыкальные выступления пройдут на территории Ермакова городища. Перед гостями фестиваля выступят группы Blues Doctors, The CROSSROADZ, VORON & NASH, LASCALA и «Группировка Свердловск».

Как сообщили организаторы в соцсетях, вход на оба дня мероприятия в Ермаково городище будет платным — стоимость билета составит тысячу рублей вне зависимости от даты заезда. Оплата будет приниматься непосредственно на входе. Организаторы рекомендуют посетителям иметь при себе наличные деньги, поскольку из-за возможных перебоев со связью безналичный расчёт может работать нестабильно.

Выступление хедлайнера фестиваля, экс-солиста рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, запланировано на 18 июля на площади возле КДК «Современник». Кроме того, на территории Старого Демидовского завода будет работать выставка кастомных мотоциклов.

Для гостей подготовят палаточный лагерь на Ермаковом городище. Также иногородним посетителям предлагают разместиться на местных базах отдыха и в гостиницах. На фестивальной площадке организуют фуд-зону с тематическим байкер-баром и мото-кухней. В меню — уральские пельмени, удмуртские перепечи и блюда, приготовленные в смокере.

«Мотоклуб “Чёрные ножи” MC открывает новую страницу своей фестивальной истории и представляет «Демидовские огни» — новое имя легендарного фестиваля, который уже двадцать лет объединяет любителей рок-музыки, мотокультуры, свободы и настоящего уральского характера. Это не просто новый фестиваль. Это юбилейный, 20-й фестиваль от “Чёрных ножей”, выросший из многолетних традиций Байк-Рок Фестиваля и выходящий на новый уровень. Новая локация. Новый масштаб. Новая энергия. Нижний Тагил — город металла, силы и легендарной истории. Здесь, среди индустриального наследия Демидовых и суровой красоты Урала, зажгутся первые “Демидовские огни”. Большие концерты под открытым небом, исторические площадки, выставки, мототехника, развлекательные зоны, встречи старых друзей и новые знакомства, которые начинаются под звук моторов и хорошего рока. Здесь будут те, кто приезжает на фестивали за атмосферой. Те, кто любит дорогу. Те, кто живёт музыкой. И те, кто хочет провести середину лета по-настоящему ярко», — говорится в соцсетях клуба.