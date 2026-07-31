Тагильские выходные, топ-5: стальная воля, грациозные животные и честная классика без академического занудства

О том, чем заняться 1 и 2 августа

Любимая поговорка чёрных дыр: «Что упало — то пропало». Ну а наша традиционная подборка самых интересных городских мероприятий предстоящих выходных поможет провести время весело и с пользой.

Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» (12+)

1 августа с 09:00 до 16:00

Соревнования пройдут на трёх площадках:

— ФОК «Президентский» на Уральском проспекте, 65

— СК «Металлург-Форум» на Красногвардейской, 61

— Стадион «Юность» на Мира, 42а

Нижний Тагил принимает всероссийский фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля». В соревнованиях участвуют спортсмены с инвалидностью и ОВЗ из разных регионов страны, в программе — несколько дисциплин адаптивного футбола.

Выставка «Дикие и домашние. Анималистический жанр в искусстве» (6+)

1-2 августа выставка будет открыта с 09:30 до 18:00

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств на улице Уральской, 7

Анималистика (от лат. animal — животное) — жанр изобразительного искусства, главным мотивом и основным объектом которого являются животные. В экспозицию включено более 150 произведений из фондов Нижнетагильского музея изобразительных искусств, представляющих анималистический жанр во всём разнообразии.

В экспозицию включены работы русских и европейских художников, созданные в разных техниках: живопись, графика, скульптура, мелкая пластика, декоративно-прикладное искусство. Каждый будет очарован красотой, грацией и неповторимым обаянием представителей животного мира.

Арт-стендап с Катериной Король (16+)

2 августа в 17:30

В креативной кластере «Саморо.док», проспект Мира 49/24

Люди привыкли думать, что искусство должно утешать, а живопись — дарить гармонию, но мир не всегда только светлый и радостный. На ближайшей встрече будет снята сахарная глазурь с великих полотен и состоится дискуссия о том, что классика умеет болеть, кричать и сходить с ума вместе со своими авторами. Никакого академического занудства, только живые истории художников, отказавшихся приукрашивать реальность, и разбор того, как мазком кисти можно передать паническую атаку.



В фокусе лекции — классическое трио, перевернувшее представление о цвете: Поль Сезанн — художник гранитных скал и яблок, внутри которых скрыта геометрия Вселенной; Поль Гоген — бежавший из цивилизованной Европы в поисках первобытного Эдема, которого не существует; Винсент Ван Гог и его самый честный дневник болезни, написанный маслом.

«Шахматы для СВОих» (12+)

1 августа в 11:00

Во Дворце культуры имени И. В. Окунева на проспекте Вагоностроителей, 1

В Нижнем Тагиле 1 августа состоится финальный этап всероссийских соревнований — шахматный турнир «Шахматы для СВОих». Его участниками станут ветераны специальной военной операции и боевых действий. На соревнования приедут победители региональных и муниципальных отборочных этапов, которые прошли в рамках акции «Ход Победы», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Детские праздники в эти выходные (0+)

С 1 по 2 августа с 16:00 до 18:00

В ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают на встречу с героями мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот» (0+) и мастер-класс по твистингу 1 августа. 2 августа вас ждут Мороженка и надувное шоу «Карамельки».