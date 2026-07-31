Бездействие мэрии признано незаконным. В Нижнем Тагиле суд установил, что администрация города уклонилась от своих обязанностей по обеспечению безопасных условий проживания в трёх многоквартирных домах

После многочисленных жалоб жителей многоквартирных домов № 31, № 39 и № 110 по улице Черноморской прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

«В результате проведённого обследования были выявлены серьёзные недостатки, такие как повреждение фасадов, наличие трещин в стенах, затопленные подвалы. Кроме того, было отмечено неудовлетворительное состояние чердачных перекрытий, балконов, лестничных маршей и полов в подъездах. Было обращено внимание на гниение деревянных конструкций кровли, плохое состояние самой кровли и электропроводки. <…> Учитывая сложившуюся ситуацию, прокурор обратился в суд с административными исками, он просил признать бездействие администрации Нижнего Тагила незаконным», — сообщили в Тагилстроевском районном суде.

Представители мэрии не согласились с предъявленными исками утверждая, что состояние многоквартирных домов обусловлено ненадлежащим содержанием общего имущества, за которое несут ответственность собственники жилых помещений и администрация города не имеет финансирования на эти цели. Тем не менее суд счёт эти аргументы неубедительными.

Оценив представленные по делу доказательства, а также заслушав в судебном заседании жителей многоквартирных домов, суд пришёл к выводу, что поскольку состояние несущих и ограждающих конструкций домов не может обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья граждан, существует опасность для проживания и пребывания граждан в таких жилых помещениях.

«Суд указал что администрация города фактически уклонилась от выполнения своих обязанностей по обеспечению безопасности и комфортных условий проживания граждан, тогда как действующим законодательством именно на органы местного самоуправления, независимо от их финансово-экономических возможностей, возложена обязанность по проведению подобных проверок для оценки состояния жилых помещений и многоквартирных домов», — отметили в суде.

Решениями Тагилстроевского районного суда все административные иски прокурора удовлетворены: бездействие администрации Нижнего Тагила признано незаконным, на мэрию возложена обязанность в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать проведение обследования специализированной организацией ограждающих и несущих конструкций жилых помещений многоквартирных домов «на предмет наличия оснований для признания их непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.