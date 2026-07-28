Под Нижним Тагилом подросток без прав улетел в кювет на квадроцикле

На 22 километре дороги Николо-Павловское — Алапаевск подросток на квадроцикле «BASHAN», следуя со стороны посёлка Первомайский в сторону деревни Ряжик, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка квадроцикла, с полученными травмами она была госпитализирована.

Автоинспекторы установили, что несовершеннолетний водитель квадроцикла не имел прав на управление транспортным средством, был в шлеме, но без защитной экипировки. Пассажирка была без шлема и экипировки. Квардоцикл принадлежит семье подростка.

«В отношении водителя квадроцикла возбуждено производство по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ (причинение вреда здоровью), по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), также в адрес законного представителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством)», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

По факту ДТП проводится проверку, в рамках которой инспекторы посетят образовательное учреждение, где учится подросток «в целях проведения комиссионного обследования на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах».

Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.