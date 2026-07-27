В Нижнем Тагиле автобус с пассажирами врезался в столб

Накануне, 26 июля, у дома № 2 по улице Бирюзовой в Нижнем Тагиле автобус маршрута № 61 «посёлок Северный — Дзержинский район» протаранил опору освещения. Как сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила, в момент ДТП в салоне находились шесть пассажиров. Трое из них осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и отпущены домой.

В отношении водителя автобуса составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования) и ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

По факту ДТП назначена проверка.