В Свердловской области стартовал процесс над опальным священником, обвиняемым в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму

Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Верхотурья Евгения Пинчука*, известного как иеромонах Никандр.

«Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 2 ст. 354.1 УК РФ – “Реабилитация нацизма, совершённая публично, с использованием интернета” и ч. 2 ст. 280 УК РФ – “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”. По версии обвинения, в декабре 2024 года мужчина оставил в мессенджере комментарий, который экспертиза признала оправдывающим нацизм, а в августе 2025 года в одном из пабликов призывал к экстремистским действиям», — сообщили в суде.

Напомним, в марте 2022 года священника оштрафовали по административной статье о дискредитации ВС РФ. Затем он стал одним из первых в Свердловской области, кто получил приговор по уголовному делу о фейках про российскую армию (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом для обвинений стал пост в соцсетях, где он негативно высказался о проведении СВО. Никандр удалил публикацию и свой аккаунт, но его всё равно оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Осенью 2025 года ему вменили статью о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Дело рассматривалось в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. Пинчука признали виновным и приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Известно, что Пинчук принадлежит к Русской православной церкви заграницей под омофором митрополита Агафангела (РПЦЗ (А)) — православной юрисдикции русской традиции, отколовшейся от основной Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в 2007 году.

На сайте РПЦЗ (А) было указано, что иеромонах Никандр был приписан к храму Симеона Верхотурского в штат Ишимско-Сибирской епархии в мае 2013 года.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга