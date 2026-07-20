На Черноисточинском пруду двух сапбордисток унесло ветром

В прошедшую субботу двух сапбордисток унесло ветром на Черноисточинском пруду, их эвакуацией занимались тагильские спасатели.

«18 июля в поисково-спасательную службу поступил вызов от мужчины: его дочь с подругой на сап-борде унесло ветром на Черноисточинском пруду. Девушки плавали на сапе, но погода резко изменилась и подул сильный ветер. Девушек стало относить к мысу. Спасатели выехали на место происшествия, в это время отец взяв лодку в аренду, попытался самостоятельно спасти подружек, но из-за сильного ветра сам оказался в опасности», — сообщили в нижнетагильском «Центре защиты населения».

Спасатели на моторной лодке эвакуировали девочек вместе с сап-бордом, а затем доставили на берег и мужчину. Медицинская помощь им не потребовалась.