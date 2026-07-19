Тагилстроевскому району — 92 года

19 июля 1934 года Президиум Нижнетагильского горсовета принял постановление за № 155, в котором говорилось, что огромная промзона новостроек НТМЗ и УВС с примыкающими к ним рабочими посёлками разделяется на два самостоятельных района: Тагилстрой и Уралвагонстрой, с образованием местных районных Советов депутатов трудящихся. Эту дату и принято считать днём рождения Тагилстроевского района. Хотя, начинался Тагилстроевский район раньше.

Ещё в январе 1931 года на строительство Ново-Тагильского металлургического завода прибыли первые 23 человека — инженерно-технические работники и рабочие. К концу декабря 1931-го на стройке работали уже более шести тысяч человек. Одновременно с заводскими цехами строились коксохимический завод, завод огнеупорных материалов, теплоэлектростанция, другие подсобные производства. Чтобы разместить людей, рядом со стройплощадками строили временное жильё — полуземлянки, дощато-засыпные и фибролитовые бараки, брусковые дома, зачастую вблизи от стройплощадок. Так возникали рабочие посёлки: «3-го стройтреста», «Техпосёлок», 1-я и 2-я площадки, «Домнастрой», «Пионерский», «Кокс», «Завязовский» и другие. Бытовые условия в этих посёлках были тяжёлыми: водопровод и канализация отсутствовали, бараки отапливались буржуйками, не было освещения.

Начало строительства НТМЗ на Федориной горе (фото неизв. автора, 1931 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/nizhnetagilskij-metallurgicheskij-kombinat//Fedorina-gora.-Nachalo-stroitelstva-NTMZN-1931-g..-Iz-alboma-50-let-kapitalnomu-stroitelstvu-promyshlennyh-obektov-1980-g.-kopija.JPG)

К середине 1934 года в барачных посёлках проживали уже более 20 тысяч рабочих и строителей НТМЗ. В тех же бараках размещались несколько школ, детских садов, медицинских пунктов и рабочих клубов.

Нехватка жилого фонда вынудила руководство города и Ново-Тагильского металлургического завода начать разрабатывать план реконструкции города с одновременной застройкой новых районов. Но своими силами завод мог возвести только один многоквартирный дом (ул. Кутузова, д. 4) и построить несколько брусковых домов. В 1934 году появился проект планировки и застройки Краснокаменского района. Этому проекту предшествовал ряд заседаний Совнаркома, на одном из которых нарком тяжёлой промышленности Григорий Орджоникидзе пригласил известных архитекторов-конструктивистов, братьев Александра и Виктора Весниных, создавших творческое объединение «ОСА» (Объединение современных архитекторов), куда входили многие известные в те годы архитекторы. После этого заседания при Наркомтяжстрое была создана так называемая «планировочная мастерская», которую возглавил известный архитектор Моисей Гинзбург. Через три месяца по поручению управления строительства Нижнего Тагила мастерская приступила к работе над проектом застройки Краснокаменского района. Первоначально проект застройки Красного Камня был рассчитан на 18 тысяч человек, но этого оказалось недостаточно. Проект отправили на доработку, в результате которой стало возможным заселить в новый район уже более 24 тысяч жителей.

План застройки соцгородка НТМЗ на Красном Камне (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//Proekt-zastrojki-rajona-Krasnogo-Kamnja..png)

Строительство соцгородка НТМЗ на Красном Камне началось в 1935 году. В первую очередь были заложены два многоквартирных жилых дома (на улице Жуковского) и здание детского комбината (ясли и детский сад). Проект предусматривал застройку Красного Камня 4-х, 6-и и 12-этажными жилыми домами, с развитой социальной инфраструктурой: взрослая и детская больницы, стадион, две поликлиники, несколько комбинатов бытового обслуживания, почта и т. д. Однако очень скоро выяснилось, что проект застройки Красного Камня обойдётся государству в огромную сумму и продолжать строительство нецелесообразно. Было решено завершить строительство трёх начатых зданий и на этом проект свернуть.

Строительство многоквартирного жилого дома на Красном Камне (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/krasnyj-kamen-1935-g-stroitelstvo//Korpus-2.-Vid-s-jugo-zapada.-Uchastok-Krasnyj-Kamen.-Iz-sobranija-ALBOM-K-GODOVOMU-OTChJoTU-UPRAVLENIJa-STROITELSTVA-GOR.-NOVOGO-TAGILA-ZA-1935-g.jpg)

Застройка Красного Камня продолжилась уже после войны по проектам треста «Горстройпроект». Строительство жилья решили продолжать к северо-западу от строящегося завода. В 1939 году был разработан масштабный план капитального жилищного строительства. Необходимое финансирование должно было поступить в I квартале 1941 года, но затем было перенесено на III квартал и по понятным причинам не состоялось. Реализовать план смогли только после войны, когда казна Советского Союза существенно пополнилась полученными от Германии суммами репараций и контрибуциями. В 1947 году Министерство финансов СССР выделило на гражданскую застройку Тагилстроевского района достаточно средств, чтобы не только реализовать план капитального жилищного строительства 1939 года, но и продолжить застройку района Красного Камня уже по проекту архитекторов «Горстройпроекта» и довоенным наработкам архитектора Александра Мостакова. Для реализации плана в районе были реконструированы все предприятия, занимавшиеся выпуском строительных материалов при возведении НТМЗ в 1930-х годах, а трест «Тагилстрой» стал ведущим строительным подрядчиком Нижнего Тагила.

С 1948 по 1958 годы в Тагилстроевском районе было построено более 300 жилых домов, полтора десятка административных зданий, появились кинотеатр, Дворец культуры, больничный городок, гостиница, четыре школы, техникум, шесть детских комбинатов. В эти годы население района превышало 95 тысяч человек.

Дворец культуры металлургов (фото неизв. автора, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1972_003.jpg)

В 50-х и 60-х годах ХХ столетия на базе Дворца культуры металлургов создавался культурно-развлекательный центр. Был существенно расширен парк, в котором появились танцплощадка, аттракционы, игровые зоны для детей, цирк-шапито. Был реконструирован, а точнее, заново построен стадион, на котором стали проводиться заводские соревнования, проходить матчи на первенство РСФСР по хоккею с мячом и футболу, районные, городские и областные соревнования по лёгкой атлетике. В самом Дворце культуры регулярно проводились занятия кружков и секций по интересам, работала библиотека, проводились выступления коллективов художественной самодеятельности, театральных коллективов, районные и городские конкурсы, выставки, ярмарки.

Массовые гуляния в парке Дворца культуры НТМК (фото неизв. автора, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/49b/yn6uxashf2ybbuadv33o7um4symsmxqn.jpg)

С 1938 года Тагилстроевский район был связан с центром города трамвайной линией. При этом развитие трамвайного движения не прекращалось даже в годы войны. Например, в 1943 году было открыто двухстороннее движение трамвая от реки Вязовка до заводской поликлиники (ныне это конечная остановка Тагилстроя). В послевоенный период на Тагилстрой начали ходить автобусы, но развитие трамвайного хозяйства не прекращалось. Появлялись новые маршруты, обновлялся вагонный парк, ежегодно росло число перевезённых пассажиров.

На протяжении всей своей истории Тагилстроевский район прирастал новыми территориями: Смычка, Фотеево, Новая Кушва, Рудник им. III Интернационала, Старая Кушва, Малая Кушва, Запрудный, Новая Гальянка (ГГМ). В настоящее время Тагилстроевский район занимает площадь свыше 9376 гектаров, на которой проживает около 120 тысяч человек. На территории района действуют 23 школы, 27 дошкольных учреждений, 4 вуза, 3 техникума, 4 музыкальные школы, 7 библиотек, Городской дворец молодёжи и Городской дворец творчества юных, три Дома культуры, Дом ветеранов, 165 спортивных сооружений, стрельбища и лыжные базы. В июне 2003 года был введён в эксплуатацию спортивно-развлекательный комплекс «Металлург-Форум» с залом на 2550 мест.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».