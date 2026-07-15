Арестован находившийся в розыске бывший гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, подозреваемый в хищении 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила 

Находившийся в розыске бывший генеральный директор компании «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов арестован и помещён под стражу. Эту информацию АН «Между строк» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил также, что Буданов сдался властям добровольно.

«По ходатайству следователей полиции [Буданов] арестован и помещён под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказал АН «Между строк» Валерий Горелых.

Напомним, Дмитрия Буданова подозревают в хищении более 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила. По версии следствия, будучи главой «Облкоммунэнерго» он вместе с подельниками украл деньги, которые власти выделяли на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и почти двухсот площадок для отходов.

Накануне стало известно, что «Облкоммунэнерго» подала иск к администрации Нижнего Тагила. Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, размер требований составляет 460 млн рублей.