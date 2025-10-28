Находящегося в розыске гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила

Гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Следователи правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества “Облкоммунэнерго” Буданова Д. В., который ранее был объявлен в федеральный розыск. Согласно имеющимся фактам, Буданову Д. В. и его подельникам (имена которых пока не разглашаются в интересах следствия) удалось вывести из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов рублей якобы на исполнение концессии, которая предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона ТКО (твёрдых коммунальных отходов), более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО (“Рогожинский” и полигон в селе Покровское). В результате Буданову Д. В. вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, в конце сентября Дмитрия Буданова объявили в федеральный розыск в рамках дела о мошенничестве.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Экс-чиновнику предъявили обвинение по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Основанием для задержания стали показания арестованного экс-министра ЖКХ Николая Смирнова в рамках разбирательств о приватизации «Облкоммунэнерго».

Напомним, 25 сентября, губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку вице-губернатора Олега Чемезова.

Олег Чемезов стал одним из ответчиков в иске Генеральной прокуратуры (ГП) РФ по делу об обращении в доход государства крупной энергетической компании Свердловской области «Облкоммунэнерго», бенефициарами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артём Биков и его компаньон Алексей Бобров.

23 сентября силовики задержали совладельца «Облкоммунэнерго», миллиардера Алексея Боброва, и его ближайшую соратницу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

После задержания Боброва и Черных, «Корпорация СТС», владеющая активами «Облкоммунэнерго», опубликовала на своём сайте заявление о согласии собственников компании отдать её государству.

Ранее Генеральная прокуратура (ГП) РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об изъятии у владельцев компании «Облкоммунэнерго».