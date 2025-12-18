В Нижнем Тагиле приняли бюджет города на 2026 год. Он свёрстан с дефицитом в 1,7 млрд рублей

Сегодня, 18 декабря, Нижнетагильская городская дума на очередном заседании утвердила бюджет города на предстоящий 2026 год. За принятие главного финансового документа депутаты проголосовали единогласно.

Прогнозируемый объём доходов на 2026 год составил 25,426 млрд рублей. Структура бюджета формируется следующим образом: 37% — налоговые поступления, 2% — неналоговые и 61% — межбюджетные трансферты. Планируемые расходы составляют 27,115 млрд рублей, при этом дефицит бюджета предусмотрен в размере 1,689 млрд рублей. На заседании отметили, что бюджет следующего года будет непростым.

Размер социальных расходов запланирован на уровне 17,012 млрд рублей, что на 133 млн рублей больше плановых показателей текущего года. Вложения в сферу образования составят 12,481 млрд рублей, в сферу культуры — 2,076 млрд рублей, в физкультуру и спорт — 1,261 млрд рублей, в социальную политику — 1,194 млрд рублей. Также предусмотрена индексация социальных выплат и заработных плат бюджетникам.

На содержание городской инфраструктуры выделено 4,190 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление коммунального хозяйства, ремонт дорог, организацию транспортного обслуживания, замену лифтов, трансформацию общественных пространств, переселение жителей из аварийного жилья и лизинговые платежи за 30 новых автобусов.

«Лично обсуждал с губернатором Свердловской области Денисом Паслером статьи, требующие дополнительного финансирования. Глава региона поддержал Нижний Тагил в вопросах содержания дорог и транспортной работы. Он согласен, что это действительно те задачи, которые необходимо реализовать в предстоящем году. Они нужны городу», — сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Расходы капитального характера в 2026 году составят 3,429 млрд рублей. В бюджет развития включены более десятка крупных строительных инициатив в сфере образования, адаптивного спорта, культуры, жилищного хозяйства и других. Финансовое обеспечение всех начатых строительных проектов предусмотрено в полном объёме.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер поделился планами развития Нижнего Тагила на 2026 год. В своих соцсетях глава региона представил проекты, которые будут реализованы в городе в ближайшие годы.