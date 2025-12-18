Владислав Пинаев пообещал решить проблемы с городским транспортом в новом году. К февралю на маршруты должны выйти 30 муниципальных автобусов

В Нижнем Тагиле в 2026 году на городские маршруты выйдут новые автобусы, а часть проблемных направлений может перейти под контроль муниципального перевозчика. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев накануне, 17 декабря, во время прямого эфира, на котором отвечал на вопросы тагильчан.

По словам главы города, администрация завершает подготовку к выпуску на линии 30 новых муниципальных автобусов. Параллельно проводится анализ работы перевозчиков по действующим маршрутам — учитываются обращения граждан в социальных сетях, на платформе обратной связи и официальные жалобы, поступающие в мэрию. Принято решение, что новые автобусы запустят на проблемные маршруты и, вероятно, будут пересмотрены условия работы с перевозчиками, вплоть до отмены действующих контрактов. Такая возможность рассматривается, в частности, для маршрутов, обслуживающих микрорайон Старатель, жители которого постоянно жалуются на плохую работу перевозчика.

«30 новых муниципальных автобусов должны выйти на маршруты в феврале. Сейчас ведётся работа по объявлению конкурсов по тем маршрутам, на которые будет выходить муниципальный общественный транспорт, оборудованный валидаторами. Не у всех частников есть такое оборудование, но вопрос поднимается уже последние несколько лет. Они сами в ближайшее время, учитывая те требования, которые мы к ним предъявляем, установят всё необходимое оборудование на свой транспорт. Посёлок Старатель — это часть города, поэтому сейчас мы принимаем коллегиальное решение по тем маршрутам, которые заберём. Если действительно будет очень большое количество нареканий по транспорту на Старателе, то этот маршрут перейдёт к муниципальному перевозчику», — рассказал глава города.

Жители Рудника им. III Интернационала попросили продлить часы работы транспорта по отдалённым маршрутам до 23:00, однако мэр сообщил, что сейчас решение вопроса может наложить дополнительные финансовые обременения, которыеприведут к увеличению стоимости проезда.

«Это не так всё просто сделать. График работы водителей, учитывая то, что у нас водительского состава не хватает катастрофически, сейчас является очень большой проблемой. А брать на маршрут двоих водителей это совсем другая стоимость будет, и всё это наложится отчасти и на тариф. Но, конечно, самое главное — отсутствие водителей», — ответил мэр на запрос жителей.

Также тагильчане жаловались на ситуацию с автобусом маршрута № 20, который, по словам горожан, выходит на линию нерегулярно. Глава города пояснил, что перевозчик работал на изношенном транспорте, однако сейчас закупает 15 новых автобусов Газель Next, которыми планирует полностью заменить старые.

Ранее сообщалось о появлении на городских маршрутах 49 новых автобусов, закупленных через Государственную транспортную лизинговую компанию (АО «ГТЛК»), 30 из которых были приобретены муниципальным перевозчиком, а остальные — частными компаниями.