В Верхней Салде водитель задним ходом сбил подростка-сигнальщика

31 января 2026 года в 12:25 в Верхней Салде на улице Металлургов произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель грузовика Isuzu ELF, двигаясь задним ходом, сбил 17-летнего подростка. Молодой человек помогал водителю выполнять манёвр.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу № 1 Нижнего Тагила для оказания медицинской помощи. Сейчас ведётся проверка, чтобы установить все обстоятельства аварии, включая соблюдение водителем правил дорожного движения при выполнении манёвра. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.