«Этот канал использовался для легализации средств». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку поддержал введение лимита до 1 млн рублей в месяц на внесение наличных через банкоматы

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал введение лимита до 1 млн рублей в месяц на внесение наличных через банкоматы.

«Поддерживаю данную инициативу, так как, к сожалению, этот канал внесения наличных на счета через банкоматы, в том числе использовался преступными лицами, чтобы уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег. Этот канал использовался для легализации средств, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Минфин РФ предложил установить лимит на внесение наличных на счета и вклады через банкоматы в 1 млн рублей в месяц для противодействовия вводу в безналичный оборот денег с неустановленным происхождением. На данный момент закон не предусматривает ограничений по внесению наличных на счета и вклады через банкоматы.