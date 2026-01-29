ВНИМАНИЕ. В полиции Нижнего Тагила уточнили информацию о привлечении к ответственности подростков, избивших одноклассника

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» уточнили результаты проверки по факту избиения 15-летнего учащегося школы № 40 одноклассниками.

Сначала в полиции рассказали АН «Между строк», что сам пострадавший подросток и его обидчик поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Позже в МВД заявили, что данная информация не совсем актуальна.

«В полиции Нижнего Тагила уточнили, что на профилактический учёт поставлены два участника конфликта, причинившие телесные повреждения однокласснику. Именно их родителей привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в тагильской полиции.