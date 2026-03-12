Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина и депутаты встретились с бойцами в Запорожье

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина вместе с депутатами Вячеславом Брозовским, Тарасом Исаковым и Вячеславом Вегнером посетили Запорожскую область, где встретились с уральскими бойцами и передали гуманитарный груз для российской армии, а также обменялись опытом в сфере законотворчества с запорожскими парламентариями.

«Мы встретились с бойцами трёх полков, где служат уральцы. Вручили ребятам посылки и подарки от земляков, собранные в рамках акции “Тепло для героя” трудовыми коллективами, участницами женского движения и неравнодушными жителями области. Кроме того, мы передали для нашей армии более 50 тонн гуманитарного груза, сформированного на свердловских предприятиях. Это – средства связи, строительные материалы, летательные аппараты и другие вещи. Груз собран благодаря усилиям наших промышленных предприятий и лично губернатора Свердловской области Дениса Паслера», — сообщила Людмила Бабушкина.

Депутаты также провели встречу с председателем Законодательного Собрания Запорожской области Виктором Емельяненко. Участники подписали межпарламентское соглашение, направленное на укрепление связей между регионами и обмен опытом в сфере законотворчества.

В ходе рабочего визита делегация во главе с Людмилой Бабушкиной приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и стеле «Мелитополь — город воинской славы». Депутаты почтили память погибших, в том числе свердловчан, во время освобождения Мелитополя от немецко-фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны.

Свердловская область — в лидерах по количеству собранной гуманитарной помощи: при участии екатеринбуржцев, правительства Свердловской области, регионального отделения партии «Единая Россия», фондов, предприятий и организаций на начало марта передано 18 090,5 тонн. В том числе в Вооружённые силы Российской Федерации и мобилизованным гражданам — 16 278,11 тонн, населению подшефных территорий — 1 398,54 тонн, мирному населению Курской и Белгородской областей — 120 тонн.