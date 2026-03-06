Тагильские выходные топ-6: День красоты, летающие лыжники, концерт группы «Каблуки & Бретельки» и просмотр французского кино-хита о любви 

О том, чем заняться с 6 по 9 марта

В России женщины 8 Марта могут позволить себе всё — даже не мыть посуду! Накануне 8 марта мы подготовили для вас подборку интересных мероприятий, которые подарят незабываемые впечатления и помогут прекрасно провести время в эти длинные выходные.

Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (0+)

С 6 по 8 марта

на трамплинном комплексе «Аист»

В Нижнем Тагиле на базе Спортивной школы олимпийского резерва «Аист» пройдёт весенний этап Кубка «Тагильская сталь». Лучшие российские прыгуны с трамплина и лыжники-двоеборцы, а также спортсмены из Беларуси и Казахстана выйдут на старт, чтобы показать максимум своих возможностей. Зрителей ждёт захватывающая борьба в финале зимнего сезона. 7 марта организаторы подготовили насыщенную программу для гостей. В этот день будет работать зона активностей для зрителей: мастер-классы для детей, изготовление брендированных термокружек, создание букетов из сухоцветов, розыгрыши и интерактивы. Хэдлайнером зрительской программы станет кавер-группа «Годжи», которая создаст атмосферу настоящего спортивного праздника. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте соревнований. Вход свободный.

Обсуждение романа Джоанн Харрис «Шоколад» (16+)

7 марта в 15:00

в Центральной городской библиотеке

Читательский клуб «Книжный Тагил» приглашает на тёплую и душевную встречу. В этот раз участники соберутся, чтобы вместе открыть для себя удивительный мир романа Джоанн Харрис «Шоколад» (16+) — книги, где каждая страница дышит теплом, ароматом какао и духом свободы. Необходима предварительная регистрация. Вход свободный.

День красоты (0+)

7 и 8 марта с 16:00 до 18:00

в ТРЦ «Депо»

Стилист Маша Новак и визажист Елена Волкова проведут мастер-классы, на которых расскажут гостям об основных трендах этой весны, а также покажут на моделях, как добавить стиля и изюминки в ваш образ.

Игры с аниматором для детей (0+)

7, 8 и 9 марта

в ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 7 марта маленьких гостей ждёт встреча с героями мультфильма My Little Pony и аттракцион «Выбей шар». 8 марта — встреча с единорожками и аквагрим, а 9 марта — Лабубу и дискотека с мыльными пузырями.

Выступление кавер-группы «Каблуки & Бретельки» (18+)

8 марта в 20:00

в баре «Гора»

Прекрасные девушки, объединённые любовью к музыке и желанием сделать мир краше, исполняют российские и зарубежные хиты в необычной интерпретации с незабываемым вокалом. Вход — 500 рублей.

Просмотр фильма «Бум» (12+)

9 марта в 16:00

в креативном кластере «Самородок»

Показ классического французского фильма Клода Пиното «Бум» (1980, 12+). По сюжету, школьница Вик влюбилась в своего одноклассника. Танцы, вечеринки, первые поцелуи, встречи и расставания, ссоры и примирения... А у родителей жизнь тоже полна приключений, и не только из-за дочери.

Фильм имел огромный международный успех, став самым кассовым во Франции в 1980 году, опередив «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (12+), и самым кассовым в Италии в 1982-м, обойдя «Инопланетянина» Стивена Спилберга (6+). Вход свободный. Перед показом — вступительное слово киноведа Кирилла Ваганцева.