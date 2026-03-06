Бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова обвинили в создании преступного сообщества

Против бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017–2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве. <…> Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России.

Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).