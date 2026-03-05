Из-за кризиса на Ближнем Востоке в России на треть могут подорожать телефоны, бытовая техника и автозапчасти

Подорожание отдельных категорий товаров в России может достигнуть 30% в ближайшие два месяца на фоне кризиса на Ближнем Востоке, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Это касается прежде всего техники Apple, Samsung, Sony, автозапчастей для европейских и американских марок и промышленного оборудования. Причина — перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых морских поставок нефти и значительный объём контейнерных грузов.

Теперь суда перенаправляют в обход — через порты Омана. А если ситуация ухудшится, то маршрут может проходить вокруг Африки, что приведёт к увеличению сроков доставки и стоимости перевозок и, как следствие, росту цен на товары.

Проблемы с судоходством напрямую ударили по ОАЭ — главному перевалочному пункту в регионе, через который в последние годы шла основная масса (до 60%) параллельного импорта в Россию.

В целом трафик через Ормузский пролив рухнул на 70%.