«Я была поражена скоростью и пофигизмом — как будто ему даже хочется кого-то случайно зацепить». Тагильчан удивила агрессивная и опасная уборка снега трактором в Комсомольском сквере (ВИДЕО)

Читательница АН «Между строк» сегодня стала свидетельницей необычного способа уборки снега в Комсомольском сквере. По её мнению, водитель снегоуборочного трактора, будто насмотревшись боевиков и слэшеров, превратил свою работу в настоящие гонки на выживание: на скорости он проезжал мимо испуганных людей и даже преследовал их.

«Я шла по парку, и он вдруг погнал за мной. Я решила постоять и сняла это, потому что понимала, что других прохожих ждёт та же участь. Жаль, что я прервала видео. Он тогда затормозил, но через пару секунд он и дальше погнал за ними. Они растерялись, не понимали, куда отпрыгнуть, и побежали в сторону лестницы. Он мог поехать левее или просто сделать круг вокруг фонтана, но нет, он поехал за этими бедолагами. Все прохожие были в шоке. Я была поражена скоростью и пофигизмом — как будто ему даже хочется кого-то случайно зацепить. Этот тракторист не первый день здесь работает. Раньше я ещё смеялась, как он бодро заезжал на снежные кучи — хихикала, что Шумахер. А сегодня, видимо, решил за пешеходами погоняться, которые ему мешали», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.