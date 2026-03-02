Приподняться над рутиной повседневности. В Нижнем Тагиле в Новом Молодёжном театре состоялась премьера спектакля «Вроде легче»

В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле в Новом Молодёжном театре состоялась премьера спектакля «Вроде легче» (16+) по одноимённой пьесе современного российского драматурга Рината Ташимова. В центре сюжета — две семьи, переживающие не самый лучший период. В одном автобусе эти люди едут на кладбище. Бабушка Марта собралась умирать и хочет присмотреть «место на будущее», вместе с ней едут её невестка и внучка, а водителю автобуса Костяну и его отцу надо отыскать ушедшего из дома дедушку Лёву, который испугался упавшего метеорита. Падение метеорита становится триггером к новым мыслям, чувствам и поступкам героев, они начинают по-другому смотреть на прошлое и настоящее, осознавая, что в их жизни действительно ценно. И каждому из них необходимо высказаться.

«Работа над спектаклем продолжалась полтора месяца. Эта пьеса сложна тем, что в ней очень много диалогов и мало действия. И тем не менее, мы решили сделать акцент на диалогах, потому что через них и раскрываются герои и их личные истории. Главная идея, которую мы хотели высказать — должно ли произойти что-то катастрофическое, например, прилететь метеорит, чтобы люди открылись друг другу, начали коммуницировать, говорить друг с другом, смогли выговориться и услышать друг друга, чтобы, в конечном итоге, им стало легче. Мы хотели, чтобы зритель ощутил эту необходимость в живом общении, и чтобы после спектакля появилось желание прийти домой и поговорить с близкими», — рассказывает режиссёр спектакля Александр Чеботарёв.

Диалоги героев — это откровения, невысказанные переживания, раскаяние, сожаления, это попытка найти новые смыслы в той жизни, которая, казалась бы, уже утомила их, от которой они устали. Действие происходит внутри диалогов, а динамику ему придают мастерская актёрская игра, декорации и живая музыка, звучащая со сцены (барабаны, электрогитара). В пьесе Рината Ташимова события разворачиваются в Челябинске, но в спектакле они перенесены в метафорическое пространство.

«В пьесе описано достаточно бытовое пространство, сложно понять, как это организовать. Поэтому с режиссёром мы договорились, что все герои в спектакле пересекутся на некой планете, подобной планете Маленького принца, во внутреннем космосе, в пространстве их личных воспоминаний. Важно было найти форму этого мира. Она родилась из структуры пьесы. Все герои путешествуют по кругу, нарезают круги по району. Форма должна быть узнаваемой, несмотря на отсутствие конкретики места действия, поэтому место отдалённо напоминает детскую песочницу, в которой, как на театральных подмостках, оказываются герои. Они прилетают на эту планету, чтобы рассказать свои личные истории про свой опыт, свою боль. Мы хотели отразить и тему детскости и незрелости через предметы уменьшенных масштабов, звёздочку, подаренную одному из героев отцом, ракету с детской площадки. Кратер от падения метеорита в форме детской песочницы, её наполнение — пепел — фактурный материал, который создаёт определённую атмосферу существования актёров на сцене», — рассказывает художник спектакля Алиса Школьникова.

В спектакле 6 героев, бабушку Марту играет Елена Агеева, Фаину — Ксения Зрюкина, Соню — Валерия Рыкова, деда Лёву — Евгений Максимов, Колю —Влас Корепанов, Костя — Никита Захаров.

«Режиссёр предложил очень интересный и сложный подход, когда актёры переключается из одного состояния в другое. Для одного актёра несколько масок. Одна сбрасывается, другая надевается. Сложность в том, что нужно быстро переключаться, сбрасывать предыдущие эмоции, отношения, включать новые. Это была сложная, интересная и, можно сказать, опасная задача для артиста — так себя раскачать, чтобы работать на “космической” скорости», — рассказывает Никита Захаров.

В создании образов героев, находящихся как-бы на грани, в непростом эмоциональном состоянии, актёрам необходимо было быть максимально точными, тонко чувствовать их природу и понимать их миссию.

«Есть актёры, обладающие техникой, когда внутри ты можешь быть эмоционально пустым, но при этом выдавать нужную эмоцию. Я использую технику подмены. То есть вспоминаю о событии из личного опыта, которое может вызвать необходимые эмоции на сцене. В этом спектакле такой поход был необходим», — делится Ксения Зрюкина.

По словам зрительницы спектакля Натальи, спектакль получился очень эмоционально насыщенным.

«В спектакле много разговоров, диалогов, кому-то это может показаться неинтересным, сложным, но, с моей точки зрения, такие насыщенные, откровенные, содержательные и эмоциональные разговоры, в которых герои не только открывают вам свою душу, но и в каком-то смысле перерождаются, смотреть и слушать просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы приподняться над рутиной повседневности», — поделилась Наталья с АН «Между строк».