В Нижнем Тагиле осудили предпринимателя, который, защищаясь, убил своего коллегу 

Сегодня, 2 марта, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя Владислава Беляева, обвиняемого в убийстве при превышении самообороны.

Напомним, по данным следствия, утром 22 июля прошлого года в магазине «Электроприбор» на улице Циолковского между Беляевым и другим предпринимателем Ильиных, работавшими в одном помещении и давно находившимися в плохих отношениях, разгорелся конфликт.

Ильиных, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (4,5 промилле этанола), выключил свет, а когда его коллега попытался его включить, нанёс ему удар ножом в грудь. Беляева спас плотный бандаж из армированной ткани, надетый под одеждой, однако драка продолжилась, и в ходе борьбы мужчины упали на пол. Ильиных, оказавшись снизу, продолжил размахивать ножом, пытаясь нанести рану оппоненту. Беляев, защищаясь, нанёс не менее пяти ударов кулаками по голове нападавшему, вследствие чего тот получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Эти действия суд признал правомерными и являющимися необходимой самообороной. Однако, когда нападавший уже не представлял опасности, обвиняемый принялся его душить. В результате механической асфиксии Ильиных скончался на месте.

В суде Владислав Беляев свою вину полностью признал, раскаялся и принёс извинения вдове погибшего. Кроме того, он активно сотрудничал со следствием и после случившегося сам вызвал полицию, что было расценено как явка с повинной.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как противоправные действия самого потерпевшего, а именно нападение с ножом, состояние здоровья подсудимого, а также оказание материальной помощи семье Ильиных. Также во внимание были приняты характеристики и отсутствие судимостей у Беляева.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Владислава Беляева виновным по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны), но пришёл к выводу, что исправление осуждённого возможно без изоляции от общества, и назначил наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Теперь ему необходимо один раз в месяц являться на обязательную регистрацию, а также запрещено выезжать за пределы города и менять место жительства без согласия надзорного органа. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с Беляева компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей с учётом ранее переданных 300 тысяч рублей.