В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своём Telegram-канале объявил о введении в регионе режима ракетной опасности.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала “Отбой ракетной опасности”. Важно! Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников», — написал губернатор.

Обо всех подозрительных объектах гражданам необходимо сообщать по единому номеру 112.