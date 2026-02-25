В Свердловской области стали чаще брать взятки

В Свердловской области количество преступлений коррупционной направленности в 2025 году выросло на 35,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных государственной статистической отчётности. Общее количество преступлений экономической направленности увеличилось на 7,9 %.

Всего в прошлом году на территории области было зарегистрировано 44 719 преступлений, что на 7,8 % меньше, чем в 2024-м. К категории небольшой тяжести относятся 44,9 % преступлений, 32,5 % являются тяжкими или особо тяжкими.

На 10,4 % возросло число особо тяжких преступлений. В результате преступных посягательств погибли 450 человек, здоровью 707 человек причинён тяжкий вред.

Количество преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий сократилось на 17%. В структуре этого вида преступлений 40,4 % составляют мошенничества, 38,5 % — деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 9,6 % — кражи.