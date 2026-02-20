В Нижнем Тагиле осудили директора строительной компании, по вине которого погибли двое сотрудников на территории ИК-5 и ещё один получил тяжёлые травмы

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора строительной компании, по вине которого погибли двое сотрудников и ещё один получил серьёзные травмы.

Напомним, летом 2023 года на территории исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила проводился капитальный ремонт производственного здания. При проведении работ произошло обрушение конструкции кровли, что стало причиной падения работников с высоты около 12 метров. В результате происшествия 52-летний мужчина получил множественные переломы и был госпитализирован, а двое других — 56 и 39 лет — погибли.

По версии следствия, директор ООО «Новый мир» Александр Шубин, по результатам торгов заключив госконтракт с ИК-5 на выполнение работ по ремонту кровли здания цеха № 2 «Прессовый», нанял для выполнения работ четверых мужчин, не обладавших специальными навыками. При этом Александр, не выяснив техническое состояние конструкций цеха, систематически нарушал технологию выполнения работ и правила безопасности при их проведении. Вследствие чего решётчатый блок покрытия кровли потерял несущую способность и в итоге обрушился. Пенитенциарному учреждению был причинён ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Ранее, несмотря на непризнание осуждённым вины, суд взыскал с Шубина компенсацию морального вреда в пользу родственников погибших в связи с признанием факта трудовых отношений с погибшими и пострадавшим работником по иску прокурора Тагилстроевского района.

Тагилстроевский районный суд признал Александра Шубина виновным по ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, крупного ущерба и смерть двух лиц) и назначил наказание в виде 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишение права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ, на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.