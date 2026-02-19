В 2026 году на переселение жителей, проживающих в аварийных домах Нижнего Тагила, выделено 290,8 млн рублей

Накануне, на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию, начальник управления по учёту и распределению жилья администрации Нижнего Тагила Викторина Пырина представила итоги программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2025 году и поделилась планами на 2026 год.

По состоянию на 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле числилось 47 аварийных домов, в которых проживало 503 семьи (1304 человека). Все они признаны аварийными после 1 января 2017 года. В 2025 году завершалась региональная программа переселения граждан из аварийного жилья на 2019–2025 годы. Администрация города завершила её досрочно — в 2024 году.

В сентябре 2025 года постановлением правительства Свердловской области был утверждён новый этап программы переселения на 2025–2027 годы. В него вошли три дома: № 8 на улице Лебяжинской, № 58 на улице Высокогорской и № 48 на улице Вогульской. В 2025 году на эти цели направлено 132,1 млн рублей, в том числе 130,8 млн рублей субсидии из областного бюджета. Средства освоены полностью, переселено 37 семей (105 человек).

До утверждения новой программы переселение в 2025 году велось за счёт муниципальной программы. В городском бюджете было предусмотрено 379,1 млн рублей.

В рамках муниципальной программы:

140 семей (357 человек) получили выкупную стоимость за жильё — 359,98 млн рублей;

40 семьям (108 человек), проживавшим по соцнайму, предоставлены муниципальные квартиры на аналогичных условиях, в 30 из них проведён ремонт.

Всего в 2025 году по двум программам переселено 217 семей (570 человек), освоено 492,1 млн рублей. Полностью расселено 17 аварийных домов.

За год аварийными и подлежащими сносу признаны ещё 8 домов. На 1 января 2026 года в реестре значится 38 домов, в которых проживает 405 семей (1103 человека).

В 2026 году на переселение в рамках муниципальной программы предусмотрено 290,8 млн рублей. Планируется:

расселить 4 дома (52 семьи, 153 человека);

завершить переселение 29 семей (73 человека), по которым идут судебные процедуры.

«Например, некоторые приобрели жилое помещение уже в тот период, когда дом был признан аварийным. Они приобрели квартиру за 1,5 млн рублей, и по закону им выплачивается компенсация в размере этой же суммы. Однако, как правило, собственники с этим не согласны и пытаются оспорить в судебном порядке. В настоящее время на Лебяженской, 8 одна из собственниц отказывается съезжать. При этом у неё есть свой дом в сельском населённом пункте. На деньги, которые она получила, она якобы купила квартиру сыну, с которым проживать не хочет. На сегодняшний день в доме существует угроза обрушения, а здание отключено от коммуникаций. Мы обязаны ждать до выселения последнего собственника. Переехать она может только в марте или ближе к апрелю, когда растает снег. Изначально она согласилась съехать после получения денежной компенсации. Мы обратились в суд. И подобных ситуаций возникает очень много», — рассказала Викторина Пырина.

Также планируется расселение ещё четырёх аварийных домов в 2026–2027 годах после их включения в региональную программу.