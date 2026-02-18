Суд отправил в СИЗО жителя пригорода Нижнего Тагила, у которого при задержании нашли 96 кг наркотиков

17 февраля 2026 года Пригородный районный суд рассмотрел ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде заключения под стражу к 29-летнему местному жителю.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков через интернет в особо крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, действуя умышленно из корыстных побуждений, изготовил наркотическое вещество массой не менее 96 кг в одном из населённых пунктов Муниципального округа Горноуральский для последующей продажи. Однако сбыть наркотики ему помешали сотрудники правоохранительных органов.

Прокурор в суде поддержал ходатайство следствия, аргументируя необходимость заключения обвиняемого под стражу ввиду тяжести преступления и риска его сокрытия или противодействия расследованию.

Пригородный районный суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2026 года.