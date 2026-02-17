В Нижнем Тагиле в ДТП на Вые пострадал ребёнок

Накануне, 16 февраля, в Нижнем Тагиле, в микрорайоне Выя, произошло ДТП с участием КАМАЗа, в котором пострадал ребёнок.

Около 19:00 42-летний водитель КАМАЗа, двигаясь по улице Космонавтов, не выдержал достаточную дистанцию и на светофоре допустил столкновение с остановившимся впереди автомобилем Nissan под управлением 61-летней женщины.

В результате ДТП сама женщина не пострадала, однако её 12-летняя пассажирка была госпитализирована в Детскую городскую больницу с травмой живота. Водитель большегруза, имеющий 17-летний стаж вождения и привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД 17 раз в течение 2025 года, пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что ехал на разрешающий сигнал светофора, когда автомобиль перед ним неожиданно остановился. Мужчина предпринял меры к остановке, но избежать столкновения не удалось.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В отношении водителя грузовика вынесены определения о возбуждении административного расследования по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Кроме того, на месте столкновения сотрудники дорожного надзора выявили наличие рыхлого талого снега и сформированных снежных валов. В обслуживающую организацию выдано предписание об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.