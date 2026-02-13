Из хорошего сырья и по оригинальной технологии. Как кондитер на пенсии при поддержке семьи открыла в Екатеринбурге своё производство конфет и вывела его на федеральный уровень

В условиях, когда кондитерский рынок всё больше ориентируется на массовое производство, удешевление рецептур и автоматизацию процессов, екатеринбургская компания Shele делает ставку на противоположный подход — натуральное сырьё, ручной труд и классические технологии. Небольшое семейное предприятие за несколько лет сумело занять свою нишу на рынке конфет и зайти в федеральные торговые сети, несмотря на давление со стороны ритейла, рост цен на сырьё и сложные условия работы с крупными магазинами. В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы побывали на производстве Shele, посмотрели, как создаются конфеты, и поговорили с основателями компании — семьёй Шелеповых — о том, как опыт работы на крупной фабрике помог при создании собственного бизнеса, почему они принципиально не идут на удешевление продукции и с какими трудностями сегодня сталкивается малое производство.

История Shele началась в 2019 году. Перед этим, в 2014 году, мать семейства Валентина Шелепова вышла на пенсию после более чем двадцати пяти лет работы на екатеринбургской кондитерской фабрике «Конфи». По первому образованию она технолог хлебопекарного производства, а после получила диплом инженера-технолога кондитерского производства и большую часть жизни посвятила кондитерской отрасли.

«Я вообще-то училась на хлебе, это моя базовая специальность. Но так получилось, что судьба забросила меня на кондитерскую фабрику. В 2019 году вышла на пенсию, и тогда уже окончательно созрело желание открыть своё производство. Хотелось делать продукт так, как я считаю правильным, — по оригинальной технологии, из хорошего сырья», — делится Валентина.

Существенную роль сыграло участие в профильных выставках, где продукция Shele была замечена и получила высокую оценку профессионального сообщества. Первые клиенты появились именно благодаря участию в профессиональных выставках, таких как Interfood и других отраслевых мероприятиях.

«Мы постоянно ездили на выставки. Там у нас появились первые клиенты. Были конкурсы, номинации, и наши конфеты занимали первые места. Это, конечно, сильно поддержало и дало понимание, что мы всё делаем не зря», — отмечает предпринимательница.

Организовать производство помогла семья. Так Shele стала семейным бизнесом, где каждый выполняет сразу несколько ролей. Сегодня в штате всего три человека — Валентина, её муж Александр и сын Константин. Производство Shele расположено в небольшом помещении и представляет собой компактный цех без масштабных автоматизированных линий. Основу составляет линия глазирования, а значительная часть процессов выполняется вручную. Как отмечают владельцы, это осознанный выбор, продиктованный спецификой продукта и подходом к качеству.

«У нас маленькое производство. По сути, одна линия, но которой мы глазируем. Основное — это кухня: тут варим, тут катаем, тут моем, убираем. Всё максимально компактно. Постоянно работают три человека — я, сын и муж. Если заявок становится больше, тогда приглашаем людей с “Конфи”, с которыми давно знакомы. Всё зависит именно от объёма заказов», — рассказывает Валентина.

Процесс начинается с приёмки сырья. Сухофрукты замачиваются, промываются, перемалываются, орехи обжариваются. Затем идёт варка, формование, выстойка, глазирование, маркировка и упаковка. В конце рабочего дня на упаковку наносятся даты и маркировка. Ассортимент компании насчитывает около 14–15 наименований: фрукты в шоколаде (апельсин, курага, чернослив, финики), фруктовые и мягкие грильяжи, гранола для здорового питания, наборы «Екатеринбург», а также премиальные конфеты с фундуком, кешью и натуральными орехами.

Главным отличием продукции Shele от массовых конфет в компании считают качество сырья и технологию. Здесь принципиально не используют дешёвые заменители и глазурь на растительных жирах.

«Мы берём самое хорошее сырьё. Это принципиально. И качеством берём, и технологией. Технологии у нас, можно сказать, советские, проверенные временем. Хотелось выпускать те самые конфеты, которые раньше делала “Конфи”. Например, “Метеорит” — по той технологии его сейчас практически никто не делает. Мы берём натуральные орехи: хороший кешью, фундук. Никогда не берём дешёвое сырьё, не берём арахис», — подчёркивает Валентина Шелепова.

Для работы с настоящим шоколадом на производстве используется специальное оборудование, которое было приобретено в Москве и доработано уже на месте сыном Валентины, Константином, инженером по образованию.

«Оборудование было экспериментальное, недоработанное. Мы с ним мучились, но в итоге сами всё доделали. Я, получается, и директор, и инженер, и экспедитор, и грузчик в одном лице», — рассказывает Константин.

Продукция Shele представлена в Екатеринбурге и Свердловской области — в магазинах «Жизньмарт», «Кировский», «Сима-ленд», а также в торговых точках различных торговых центров и сувенирных магазинах. Поставки осуществляются в Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и другие регионы. При этом работа с федеральными сетями остаётся одной из самых болезненных тем для владельцев компании.

«Шоколад подорожал в несколько раз. При этом сети неохотно идут на повышение цен по нашим просьбам, хотя это обосновано. Говорят: “Повышение только с 1 января”, либо вообще пытаются занизить, что возможно только при ухудшении качества. Мы на это не идём. При этом иногда сети задерживают платежи, и мы не имеем даже возможности заплатить аренду. По договору у нас 40 дней на оплату, но по факту могут не платить по полгода», — объясняет Константин Шелепов.

Одним из серьёзных испытаний для компании стал крупный заказ от «Пятёрочки» — более 30 тысяч коробок сразу на три региона. Несмотря на риск штрафов, которые могли превысить миллион рублей, за две недели семье удалось выполнить заказ полностью.

«По договору, если бы мы не привезли вовремя, штрафы были бы огромные. Мы за две недели сделали весь заказ полностью. Мощности у нас есть. Всё зависит от настроя и желания. Если надо — сделаем», — говорит Константин.

Несмотря на сложности, собственники Shele строят планы на будущее — в ближайшие годы семья Шелеповых рассчитывает расширять географию продаж, зайти в новые регионы и, в идеале, построить собственное здание для производства. В разработке новые продукты, в том числе конфеты со свекольными цукатами, на которые уже получены необходимые сертификаты и декларации.

Сегодня Shele — это пример малого семейного бизнеса, который выживает и развивается за счёт профессионального опыта, принципиальной позиции и уважения к ремеслу. В мире стандартизированных сладостей и массового производства такие предприятия становятся редкостью, но именно они сохраняют вкус настоящего шоколада таким, какой он должен быть.

