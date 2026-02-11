Лжеминёру из Нижнего Тагила пересмотрели наказание

В Свердловском областном суде пересмотрели приговор 35-летнему мужчине, осуждённому за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в октябре 2024 года Аранцев В., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире на улице Ильича, несколько раз позвонил на номер экстренной службы 112 с сотового телефона приятеля. Он сообщил о якобы готовящихся взрывах в жилых домах на улицах Сибирской и Зари на Вагонке.

Информация была немедленно передана в полицию, аварийные и экстренные службы города. К указанным адресам выехали следственно-оперативная группа полиции, сотрудники газовой службы и медики. В результате проверки данные не подтвердились – взрывчатых веществ и признаков подготовки теракта обнаружено не было.

«В суде Аранцев свою вину не признал, заявив, что в момент происшествия находился в сильном опьянении и событий не помнит, а ранее данные признательные показания подписал, желая поскорее уйти из полиции. Однако суд, изучив все доказательства, включая аудиозапись звонков и показания, данные им на следствии, признал его вину установленной. Было доказано, что Аранцев из хулиганских побуждений хотел нарушить общественный порядок и понаблюдать за реакцией экстренных служб», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Аранцеву В. и признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Суд назначил мужчине два года ограничения свободы с рядом запретов. Однако, учитывая, что Аранцев ранее был осуждён по другому делу, по совокупности преступлений путём частичного сложения окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 3 месяца, отбывать которые он будет в исправительной колонии особого режима. Приговор обжаловал осуждённый, также апелляционное представление было подано прокурором.

«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, исключив из описательно-мотивировочной части указание на причинение действиями Аранцева значительного имущественного ущерба и ряд ссылок на показания свидетелей. Суд апелляционной инстанции снизил размер наказания в виде ограничения свободы до 1 года 11 месяцев (по ч. 1 ст. 207 УК РФ) и уточнил ограничения, установленные осуждённому», — сообщает пресс-служба.

В итоге общий срок наказания снижен судом до 12 лет 2 месяцев лишения свободы. Апелляционным определением внесены изменения в резолютивную часть приговора, касающиеся взысканий с Аранцева в пользу госучреждений, а также процессуальных издержек. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.