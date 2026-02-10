Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина рассказала о планах по расширению перечня ветеранов боевых действий в Свердловской области

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина рассказала о планах расширить перечень ветеранов боевых действий в Свердловской области. Сейчас в региональном парламенте идёт работа над соответствующим законопроектом.

«В региональном законодательстве планируется дополнить перечень граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, новой категорией. Речь идёт о прокурорах и сотрудниках СК РФ, исполнявших свои служебные обязанности в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года. Все эти граждане смогут претендовать на меры поддержки, предусмотренные ветеранам боевых действий. Принятие закона, который депутаты рассмотрят на ближайшем заседании, станет очередным шагом в системной работе законодательной власти Свердловской области по поддержке участников СВО», — отметила Людмила Бабушкина.

За время проведения спецоперации депутаты ЗакСО приняли 35 региональных законов, направленных на поддержку ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО и членов их семей. Среди них — освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, организация бесплатного питания школьников из семей участников СВО и другие меры. На заседании областного парламента 28 октября 2025 года депутаты рассмотрели исполнение закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в части предоставления мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. Так, с 2024 года компенсация затрат на подключение жилых домов к газовым сетям была предоставлена свыше 130 уральцам, в том числе участникам СВО. Социальные выплаты на приобретение земельного участка получили более 200 человек. В 2025 году медицинскую помощь, в том числе в виде диспансеризации, высокотехнологической и паллиативной медпомощи, оказали более 8 тысячам ветеранов СВО. Кроме того, в муниципалитетах области установлены дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей. Это — освобождение от родительской платы или снижение размера оплаты в детских садах, предоставление путёвок в детские оздоровительные лагеря или санатории, в том числе в рамках проекта «Поезд здоровья», зачисление детей в первоочередном порядке в детские сады, школы, спортивные секции и кружки и другие меры поддержки.

Депутаты ЗакСО регулярно помогают бойцам и жителям Донбасса, отправляют и доставляют сами гуманитарные грузы в зону боевых действий. Так в январе 2026 года областные парламентарии приняли участие в отправке очередного груза, в составе которого были тёплые вещи, одеяла, постельные принадлежности, медикаменты, средства гигиены, ударные и разведывательные БПЛА, строительные материалы для обустройства позиций, обогреватели и электрооборудование. Весомый вклад в сбор гуманитарной помощи вносят активистки «Женского движения», региональным координатором которого является Людмила Бабушкина.