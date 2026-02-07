История уральского рока. Часть 5

В начале 70-х годов в Свердловск зачастили именитые советские ВИА. Отчасти это объяснялось изменениями в работе городских филармоний Московской и Ленинградской областей, которым было разрешено расширить географию гастролей числившихся в них эстрадных исполнителей и творческих коллективов.

Первыми сюда приехали ленинградские «Поющие гитары» Анатолия Васильева. Музыканты запомнились не только тем, что исполняли зарубежные шлягеры групп The Shadows, Christie и The Raiders с русскоязычными текстами, но и тем, что в перерывах между концертами фарцевали импортными грампластинками, сборниками партитур к хитам и даже музыкальными инструментами. Впрочем, сами музыканты не светились: с товарами бегали техники, которых у «Поющих гитар» было чуть ли не полтора десятка. Тем не менее после их отъезда в Свердловске появились фирменные диски «Битлов», официальные сборники нот The Shadows и The Rolling Stones, первые пластинки Sonor и тарелки для ударных установок Zildjian. Стоили эти чудеса музыкального мира запредельных денег и купить их могли себе позволить только обеспеченные музыканты, зарабатывающие в «кабаках».

Хотя, казалось бы, с инструментами для ВИА и рок-групп в Свердловске проблем не должно было быть. Ведь ещё в 1963 году указом Среднеуральского совнархоза завод «Уральский пролетарий» и свердловская фабрика пианино были объединены в Предприятие клавишных инструментов «ПКИ Урал». С 1969 года предприятие начало выпуск электрогитар, которыми на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века были завалены прилавки музыкальных магазинов области. Но музыканты, даже начинающие, упорно обходили продукцию местного музпрома стороной. Главная проблема заключалась в качестве: несмотря на то, что все гитары были скопированы с лучших образцов гитар Yamaha, Les Paul и Gibson, играть на них без глубокой переделки было невозможно. Купить же оригинальную гитару Yamaha (2500–3000 рублей), а тем более Gibson (6500–7000 рублей), для подавляющего большинства музыкантов было невозможно. Поэтому большой популярностью пользовались гитары-самоделки. В начале 70-х годов в Свердловске жили несколько гитарных мастеров, самым известным и мастеровитым из которых был Николай Зуев.

Николай Зуев (фото Натальи Зуевой / фрагмент ориг. изображения)

Николай Владимирович Зуев родился в 1949 году в Билимбае. Первые навыки работы с деревом ему привила классный руководитель, учитель труда Анастасия Николаевна. Затем он окончил ПТУ и поступил в Свердловский радиотехникум, где в те годы существовали сразу два вокально-инструментальных ансамбля. Стал изучать технику игры на гитаре, а затем заинтересовался и физикой звука. К новому увлечению Зуев подошёл серьёзно, перечитал десятки книг, изучал схемы и чертежи, а в 1969 году «построил» свою первую гитару. По словам самого Николая, первая гитара получилась чудо, как хороша, но нужны были деньги на житьё, и он отнёс инструмент в скупку комиссионного магазина. Гитара продалась через пару дней: неизвестный покупатель выложил за неё 108 рублей (по тем временам это была приличная сумма). Вторую гитару Николай постарался оснастить максимумом всевозможных электронных эффектов. За второй гитарой была изготовлена третья, затем четвёртая. По Свердловску разнёсся слух, что некий никому не известный парень делает первоклассные гитары, и к Зуеву потянулись, как гитаристы самодеятельных рок-групп, так и «профессионалы» (музыканты из ресторанов). Он старался никому не отказывать. По окончании техникума Николая пригласили звукорежиссёром в известный свердловский ВИА «Звездопад». После «Звездопада» он несколько лет проработал в конторе «Музпрокат», продолжая практиковаться в изготовлении гитар, а из «Музпроката» попал в ДК имени Свердлова, где позднее образовался Свердловский рок-клуб. На гитарах Зуева по сей день играют Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Макс Ильин («Собаки Качалова»), Егор Белкин. Гитарами Зуева были полностью оснащены свердловские группы «Трек» и «Ева». По словам современников, стоили зуевские гитары от 600 до 800 рублей: тоже немалые деньги по тем временам, но всё-таки не три и не шесть тысяч. К тому же по звуку гитары «ZNV» (Зуев Николай Владимирович) ничем не отличались от импортных, а иногда и превосходили их.

Но где будущие уральские рок-звёзды черпали музыкальные идеи? Ведь «iron soft» — «железный занавес» 60-х и 70-х годов не давал возможности советским гражданам слушать «тлетворную музыку загнивающего капитализма». Здесь на помощь приходили фарцовщики (спекулянты), которые распространяли зарубежные грампластинки популярных в США и Европе исполнителей. В конце 60-х годов рядом с Чкаловским рынком неподалёку от автовокзала стала формироваться отдельная «гильдия» фарцовщиков, которые специализировались на купле, продаже и обмене импортных грампластинок и музыкальных журналов капстран. Этими людьми часто были коллекционеры-меломаны Свердловска и ближайших пригородов. В их числе Виктор Зайцев по кличке «Патрон», Михаил Орлов, Евгений Лидский, которые много сделали для развития подпольного музыкального рынка, а значит, и уральского рока.

Виктор Зайцев на Чкаловском рынке, 1972 г. (фото из архива Д. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

Борьба с фарцовщиками в те времена велась очень серьёзная. Время от времени свердловские милиционеры устраивали облавы на них, пластинки изымали, а о задержании сообщалось по месту работы или учёбы задержанного. Последствия порой были достаточно суровы: студентов отчисляли с формулировкой «морально-нравственное разложение», рабочих приглашали на заседание цехкома, где по часу-полтора критиковали и осуждали, потом лишали премии и брали на поруки. Изъятые в ходе облав грампластинки лежали в райотделе милиции в качестве вещественных доказательств до возбуждения уголовного дела. Здесь надо развеять одну давнюю страшилку о том, что за спекуляцию пластинками можно было запросто сесть на срок от 3 до 5 лет. Да, можно было, но только в том случае, если будет доказан факт купли-продажи и, как следствие, извлечения незаконной прибыли. Но на деле такое случалось крайне редко — давать показания против спекулянтов пластинками обыватель почему-то не хотел. Поэтому изъятые диски месяц лежали в столах у следователей ОБХСС, а потом возвращались владельцам по их требованию. Другое дело, что владельцы требовали возврата крайне редко: в милицию такие люди старались часто не ходить, «чтобы не примелькаться».

В конце концов фарцовщиков музыкальным товаром удалось выдавить с Чкаловского рынка, но они стали собираться у магазина «Мелодия» (в миру — «Граммофон») на улице Первомайской, д. 32, а когда и там начали устраивать массовые облавы, продавцы и покупатели перебрались на Шувакишский вещевой рынок. Священная война с «распространителями враждебной культуры» продолжалась и там до наступления эпохи перестройки и гласности. После 1985 года партия и правительство отпустило идеологические вожжи.

Шувакиш, 1981 г. В центре Михаил Орлов (фото из архива Д. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

В 1970 (в ДК им. Дзержинского) и 1971-м (в ДК «Урал») в Свердловске состоялись крупные городские смотры-конкурсы гитаристов среди учащейся молодёжи, которые выявили новые таланты. Основным критерием конкурсов была игра на гитарах, поэтому никто не обращал особого внимания на то, о чём поёт тот или иной исполнитель. А пели самое разное: от самодеятельных песен протеста против войны во Вьетнаме до англоязычных песен The Beatles. Кто-то умудрился положить стихи Есенина о белой берёзе на мега-шлягер группы Creedence, кто-то очень чисто исполнял инструментальные композиции Ventures и The Shadows. В итоге на местном эстрадном небосклоне засияли новые звёзды — ВИА «Каменный Пояс» и «Биос» (оба из УрГУ), «Эврика», «Полимер» и «Альтаир» (УПИ), «Ровесники» из одноимённого дворового клуба.

ВИА «Ровесники» (фото 1970 г. из архива Д. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

(https://royallib.com/zip_emu/br/453/453970/i_009.jpg)

Больше всего групп появлялось в свердловских вузах. Сейчас мало кто помнит, что в 70-е годы в городе гремели группы «Пилигрим», «Бумеранг», «Братья», «Континент», «Змей Горыныч Бэнд». Была в Свердловске и группа Time Machine, организованная в Свердловском архитектурном институте студентами Владимиром Хотиненко, Борисом Серебровским и Александром Кротовым, а также джаз-рок трио «Акварели» Александра Сычёва — будущего создателя группы «Каталог».

(продолжение следует)



Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

