Тагил монументальный. Росписи Леонида Ваврженчика

Многие произведения монументального искусства, которыми знаменит Нижний Тагил, находятся не под открытым небом, а внутри зданий. Именно поэтому об их существовании знают далеко не все горожане, не говоря уже о туристах и прочих гостях города. Малодоступность «спрятавшихся» панно и росписей, с одной стороны, способствует их забвению, а с другой — сохраняет их на долгие годы. Одно из таких произведений монументального искусства находится в здании Нижнетагильского колледжа искусств, что на улице Карла Маркса.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody/Ul.-K.-Marksa.-20-ijulja-1953-g.-v-Nizhnem-Tagile-otkryto-oblastnoe-muzykalnoe-uchilishhe.jpg)



История появления этого учебного заведения уходит корнями в 1958 год, когда приказом Министерства культуры РСФСР № 408 и решением Свердловского областного совета № 344 было создано Нижнетагильское областное музыкальное училище. Для учреждения выделили здание бывшего Ленинского райкома КПСС на улице Кирова, 21 площадью 700 квадратных метров и средства его на ремонт. В том же 1958-м был открыт приём абитуриентов на четыре отделения: фортепианное, оркестровое, хоровое и отделение народных инструментов. Всего было принято 52 человека. Учащиеся получали стипендии, иногородним предоставлялось общежитие, которое находилось неподалёку.

В 1962-м наряду с очным обучением на некоторых отделениях было введено и вечернее. Тогда же стало понятно, что училищу необходимо новое помещение. И три года спустя Нижнетагильское областное музыкальное училище переехало на улицу Карла Маркса в надстроенное вторым этажом здание бывшей церковно-приходской школы Введенской церкви. Число отделений училища росло, места снова стало не хватать, и в 1977 году началось проектирование, а затем и строительство дополнительного здания, которое было сдано в 1983 году.



Нижнетагильский колледж искусств (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody/Ul.-K.-Marksa.-Oblastnoe-muzykalnoe-uchilishhe.jpg)



Здание это знакомо, наверное, всем тагильчанам, но мало кто знает, что именно в нём находится одно из интересных произведений монументального искусства — большое панно, отражающее все основные направления, по которым в училище ведут обучение.



Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274336269_4996254600433584_3167325046091830553_n.jpg)



Панно было выполнено художниками Леонидом Ваврженчиком, Натальей Бортновой и Юрием Платоновым.

Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274339415_4996254660433578_47987201312341383_n.jpg) Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения (https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274317202_4996254457100265_881200814905599263_n.jpg) Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения (https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274322911_4996254927100218_4560091828858210702_n.jpg) Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274339097_4996255257100185_2892997937530493163_n.jpg) Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения (https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274349238_4996254800433564_8208858449642189935_n.jpg) Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274335457_4996255263766851_8825077651635380075_n.jpg) Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения (https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274318306_4996255287100182_8326355822338699356_n.jpg)

Автором концепции панно являлся известный тагильский художник Леонид Казимирович Ваврженчик — человек, известный не только в нашем городе, но и далеко за его пределами.

Леонид Ваврженчик родился 18 мая 1942 года в селе Константиновка Чкаловского района Кокчетавской области. В 1960 году он поступил на художественно-графический факультет Нижнетагильского пединститута, где проучился пять лет у преподавателей В. Д. Шавырина, Г. Н. Крапивина, Л. Г. Зудова, Л. И. Перевалова. В 1967 году сам стал преподавать на худграфе НТГПИ, а в 1971 году перешёл на работу в Нижнетагильские художественные мастерские. Работал в области оригинальной и печатной графики, монументальной и станковой живописи.



Леонид Казимирович Ваврженчик (фото неизв. автора из архива Н. Грачикова / фрагмент ориг. изображения)

(https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274097472_4986043168121394_7728520777271829742_n.jpg)



В 1974 году Леонид Казимирович стал членом Союза художников РСФСР и членом Выставочного комитета Нижнетагильского отделения Союза художников. С 1971 года становился участником городских, областных, республиканских, всесоюзных, международных художественных выставок, был отмечен рядом дипломов. Неоднократно выезжал на работу в творческие поездки на Байкал, север Свердловской области, по реке Волге, в Сибирь и Литву. В 2000–2004 годах во главе группы художников создал ряд портретов военачальников для Академии Генерального штаба, а также работал над монументальной росписью на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Люди старшего поколения помнят монументальные росписи Леонида Казимировича в Нижнетагильском медицинском техникуме и на железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле.



Леонид Казимирович Ваврженчик (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://artmnt.ru/siteimages/290/6070024Vavrzenchik.jpg)



Коллекции работ Леонида Казимировича Ваврженчика находятся в фондах Нижнетагильского музея изобразительных искусств, в музеях Екатеринбурга, Ирбита, Магнитогорска, Москвы. К сожалению, 18 февраля 2022 года мастер ушёл из жизни.

Росписи в Нижнетагильском колледже искусств повезло. По словам тагильского художника Николая Владимировича Грачикова, эксперта по монументальному искусству, администрация учебного заведения заинтересована в сохранении росписи, а Наталья Бортнова, принимавшая участие в создании панно, могла бы провести реставрацию.

Повезло и другой монументальной работе Леонида Ваврженчика — росписи площадью более 15 квадратных метров, которая находится в здании предприятия «Уралстроймонтаж», руководство которого хочет не только сохранить работу, но и предоставить возможность посмотреть на неё всем желающим.

Работа Л. К. Ваврженчика в здании «Уралстроймонтажа» (фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78100933_508302486431517_4585626587826749440_n.jpg) Работа Л. К. Ваврженчика в здании «Уралстроймонтажа» (фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78833645_508302479764851_3833080199386234880_n.jpg) Работа Л. К. Ваврженчика в здании «Уралстроймонтажа» (фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/78358485_508302636431502_1950249588602437632_n.jpg)

А вот ещё одна работа мастера находится в здании бывшего училища № 59 на Липовом тракте. Строение уже несколько лет пребывает в плачевном состоянии, и его дальнейшая судьба, как и судьба монументального панно, вызывает беспокойство и даже тревогу.



Фото Николая Грачикова / фрагмент ориг. изображения

(https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/87426857_573490216579410_4404378091762221056_n.jpg)



Безусловно, живописные, мозаичные панно должны украшать город и служить эстетическому воспитанию тагильчан, в особенности юных, но проблемой их сохранения никто толком не занимается. Нет также ни одного туристического маршрута, который знакомил бы гостей Нижнего Тагила с произведениями монументального искусства, с художниками, которые творили в 60-е, 70-е, 80-е годы. И это положение необходимо исправлять!

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»