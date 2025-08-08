Тагильский weekend топ-6: концерт Amirchik, парусная регата, фестиваль уличных театров и картины о городе в реальном времени 

О том, чем заняться 8 и 9 августа

В Нижнем Тагиле в День города вводится столько ограничений, что даже чеховскому ружью запрещено стрелять. Ну а мы собрали для вас лучшие мероприятия, приуроченные к этому празднику.

Концерт Amirchik (6+)

8 августа с 21:20

за КДК «Современник»

Вас ждёт яркий концерт с выступлением известного певца Amirchik и лучших диджеев: Dj Sirius, Dj Sergey Doronin и Dj Fresh.

Парусная регата (0+)

9 августа с 11:00

в акватории Тагильского пруда

Гонки под парусами в честь Дня города. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины от 8 до 70 лет из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Казани, Верхней Салды, Лесного, Перми — всего 100 человек. Дистанция состоит из лавирования и полного курса с огибанием знаков на акватории Тагильского пруда.

Фестиваль уличных театров (0+)

9 августа с 16:00

на площади перед драмтеатром, на площади перед КДК «Современник»

Театральные труппы из Нижнего Тагила, Самары, Воронежа, Перми, Челябинска и Санкт-Петербурга представят свои постановки.

Город детства (0+)

9 августа 12:00

в Театральном сквере

Главный герой детской энциклопедии «Нижний Тагил от А до Я» Искрик вместе с юными исследователями отправится в увлекательное путешествие по волшебным планетам. Гостей ждут творческие мастер-классы, познавательные викторины и весёлые игры. На одной из площадок откроется «Небесный Театр» — планетарий, где для детей и взрослых пройдут сеансы фильмов о Солнечной системе, Галактике и Вселенной.

Программа «ТАГИЛ.АРТ» (0+)

9 августа с 15:00

на площади перед КДК «Современник»

Шесть тагильских художников (победители конкурса эскизов) в режиме реального времени создадут монументальные произведения, посвященные Нижнему Тагилу, его истории, культуре и ключевым событиям.

Концертная программа (0+)

9 августа с 16:00

на набережной Тагильского пруда, за КДК «Современник»

Выступление групп «Кира Любавина», «Blues Line», «ОКЕАНия», кавер-группы «TIPOBAND», Антона Мэйдэя с учениками школы диджеев Essential community, DJ Dmitriy Fresh. Праздничный концерт на главной сцене за к/т «Современник» начнётся в 17:00. Там выступят эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд», оркестр «Тагильские гармоники», эстрадно-симфонический состав оркестра «Демидов-камерата», ансамбль musicAeterna Brass из Санкт-Петербурга, ансамбль «Рябинка», шоу-группа «Формат звука». Хедлайнером праздника станет Юлия Чичерина, которая выйдет на сцену в завершение праздничного концерта.