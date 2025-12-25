Бывшего замдиректора «Монетки» в Нижнем Тагиле обвинили в хищении денег из кассы магазина

Бывшего заместителя директора магазина «Монетка» на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле обвинили в хищении денег. Как установило следствие, 46-летняя Марина в период с мая по июль 2025 года, используя служебное положение, воровала деньги из кассы и причинила компании «Элемент-Трейд» ущерб на общую сумму 121 503 рубля.

«По версии следствия, в основе преступной схемы лежало использование ключа “корректировок”, доступ к которому имели только директор и его заместители. Злоупотребляя доверием и зная о пробелах в контроле, обвиняемая оформляла через кассовый аппарат фиктивные возвраты товаров от имени несуществующих покупателей. Программа “Симон” фиксировала эти операции как законные выплаты денег, автоматически уменьшая виртуальный остаток в кассе. В конце рабочего дня, оставаясь одна в помещении главной кассы, где не было камер видеонаблюдения, Марина изымала из сейфа наличные деньги на сумму, эквивалентную “возвратам”, оформленным в течение смены. Таким образом, физический остаток средств в кассе превышал отраженный в программе, а разницу она присваивала», — сообщили в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

Непорядок в работе магазина заметил сотрудник службы безопасности компании, который обратил внимание на аномально высокие показатели по возвратам, привязанные к сменам заместителя директора. В ходе внеплановой проверки было зафиксировано расхождение между фактической суммой в сейфе и данными в программе.

Вскоре после этого обвиняемая полностью признала свою вину, явилась с повинной и дала подробные показания, описав механизм хищений. Ещё до суда она в полном объёме добровольно возместила причиненный компании ущерб.

«Следствие квалифицировало действия Марины З. по ч. 3 ст. 160 УК РФ “Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения”. Суду предстоит дать оценку доказательствам, которые представят стороны защиты и обвинения», — отметили в суде.