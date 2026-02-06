В Нижнем Тагиле успешно развивается проект «Выбор сильных» 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и депутат Законодательного Собрания Свердловской области, координатор проекта «Выбор сильных» Алексей Свалов посетили спортивные залы, которые были открыты в муниципалитете в 2023 и 2024 годах.

Напомним, что проект «Zа Самбо», в рамках которого открывались залы для занятий детей самообороной, был запущен в 2023 году. Сейчас он трансформировался в «Выбор сильных». Его главная задача — популяризация самбо, дзюдо и спортивной борьбы в России. На данный момент в пяти школах Нижнего Тагила работают секции самбо, где занимаются более 50 детей от шести до шестнадцати лет. Юные самбисты уже принимали участие в городском первенстве, выступали на региональных турнирах, а в этом году впервые представили свой регион на областных соревнованиях в Верхней Пышме, сообщает пресс-служба администрации города.

Уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов отметил, что его родной город является образцом успешной реализации проекта «Самбо в школу!».

«Мы побывали в школе № 100, № 48 и Православной гимназии, где с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым ранее открыли секции самбо. Эти залы успешно работают, дети с удовольствием посещают секции, изучают самозащиту без оружия. Везде чувствуется живая энергия и желание мальчишек, девчонок и их наставников заниматься и достигать спортивных успехов. Сейчас наш проект называется “Выбор сильных”, и мы имеем больше возможностей для привлечения школьников к занятиям спортом и популяризации борьбы. Нижний Тагил — мой родной и любимый город, поэтому очень рад, что здесь всё получается. Ребята молодцы, показывают отличные результаты, особенно на областных турнирах. Я уверен, что среди наших маленьких тагильчан уже есть будущие мировые звёзды самбо», — рассказал Алексей Свалов.

В свою очередь, Владислав Пинаев подчеркнул, что достигнутые успехи связаны со всесторонней поддержкой Алексея Свалова.

«Алексей Германович помог в организации и оснащении секций самбо. Благодаря ему наши дети занимаются на хороших матах с использованием самого современного оборудования. Данная работа не разовая, и мы продолжим её. Со стороны муниципалитета будем помогать развитию детского спорта, поддерживать ребят и тренерский состав, который ведёт юных спортсменов к победам», — отметил мэр.

На встречах с начинающими борцами и их тренерами Алексей Свалов объявил о проведении крупного турнира по самбо. Это соревнование должно продемонстрировать высокий уровень подготовки, достигнутый в Нижнем Тагиле.