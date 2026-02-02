«Уралочка-НТМК» в домашнем матче победила московское «Динамо» со счётом 3:0

В 20-м туре волейбольной Суперлиги «Уралочка-НТМК» в Екатеринбурге обыграла московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:18; 26:24; 25:20).

В первой партии хозяйки площадки доминировали, благодаря эффективным действиям Бранки Тицы и Елизаветы Протопоповой в атаке, а также слаженной игре Ольги Хлебниковой в связке. «Уралочка» уверенно выиграла сет – 25:18.

Во втором сете развернулась нешуточная борьба. Москвички усилили игру, выпустив на площадку Наталью Гончарову. Тем не менее уральские волейболистки проявили волю к победе и закончили сет в свою пользу —26:24. В третьей партии «Уралочка-НТМК» захватила инициативу, а ошибки гостей в концовке позволили хозяйкам уверенно довести сет и матч до победы — 25:20.

Лидером в составе «Уралочки-НТМК» стала Елизавета Протопопова, на её счету 20 очков. Для команды Михаила Карполя это девятая победа подряд. Она уверенно держится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведет 6 февраля в Казани. Она сыграет с лидером чемпионата «Динамо-Ак Барс».