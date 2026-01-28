В Черноисточинске на несколько дней отключат электричество. Местные жители бьют тревогу 

Жители Черноисточинска обеспокоены предстоящим отключением электричества, которое запланировано со 2 по 5 февраля с 9:00 до 20:00. В первые два дня без света останется одна часть посёлка, затем — другая.

Как сообщает v-tagile. ru, энергетики планируют обеспечить резервным питанием только социальные объекты, тогда как жилые дома останутся без электричества. Для многих жителей, использующих скважины и электрокотлы, это означает двухдневное 11-часовое отключение электроэнергии на фоне прогнозируемых морозов. Сельчане уже обратились в прокуратуру, а также грозят энергетикам судами в случае поломок оборудования.

В «Россети Урал» заявили, что отключение электроэнергии связано с плановыми работами по подключению станции водоподготовки «Южная», а также газовой котельной, которая обеспечит теплом комплекс и жилые дома. В компании подчеркнули, что действуют в рамках законодательства — жители частного сектора относятся к третьей категории надежности, а организация обязана подключать заявителей вне зависимости от времени года.

«Плановое ограничение электроснабжения произойдёт только в дневное время суток, при этом энергетики строго соблюдают требования действующего законодательства в отношении допустимой длительности перерыва электроснабжения потребителей третьей категории надёжности, к которой относятся жители частного сектора. <...> Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям специалисты компании проводят круглогодично. Согласно нормативным документам, сетевая компания обязана подключить заявителей в сроки, указанные в договоре об осуществлении технологического присоединения, вне зависимости от времени года», — заявили редакции в пресс-службе «Россетей Урала».

Энергетики пояснили, что период с 9:00 до 20:00 указан как рабочий интервал проведения мероприятий. Разрешение на работы со 2 по 5 февраля получено у сетевой компании «Облкоммунэнерго», к чьим сетям опосредованно подключены жители посёлка.

Жителей попросили заранее принять меры для защиты имущества и здоровья: отключить от сети электроприборы и сократить потребление электроэнергии. В случае нештатных ситуаций энергетики пообещали задействовать дизельные генераторы и привлечь дополнительный персонал.