Тагильская школа не прошла антитеррористическую проверку из-за нехватки денег

В ходе прокурорской проверки соблюдения антитеррористических требований в образовательных учреждениях Тагилстроевского района Нижнего Тагила были выявлены нарушения в начальной школе № 34 на улице Горняка, 25.

Установлено, что школа не оборудована системой наружного освещения, а её ограждение не соответствует установленным стандартам, что ставит под угрозу безопасность учащихся и сотрудников. Районный прокурор обратился в суд с иском, требуя устранить нарушения и привести условия школы в соответствие с законодательством.

Представитель школы признал требования надзорного ведомства и сообщил, что учреждение уже подготовило смету на необходимые работы и направило заявки на финансирование. Однако из-за отсутствия средств проблема остаётся нерешённой.

Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск, обязав школу устранить нарушения в течение года после вступления решения в законную силу.

Решение суда ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.