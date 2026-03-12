Иголки «с порчей» в дверях и гимн Украины из «умных» колонок. Жительница Нижнего Тагила, у которой недавно погиб на СВО брат, столкнулась с паранормальной травлей (ВИДЕО)

Жительница Нижнего Тагила Елена обратилась в редакцию АН «Между строк» с просьбой осветить жуткие события, которые происходят в её жизни. Женщина утверждает, что неизвестные пытаются запугать её, подключаясь к её Bluetooth-колонкам и втыкая в двери и ковры иголки. При этом обращения в правоохранительные органы не привели ни к какому результату.

Ситуация, в которой оказалась тагильчанка, разворачивается на фоне тяжёлых событий в её жизни — осенью прошлого года она потеряла родного брата, который участвовал в специальной военной операции. По словам Елены, это стало для неё серьёзным ударом.

«27 сентября я пережила невосполнимую потерю — похоронила своего родного брата, который был участником СВО. Эта боль была настолько сильной, что мне пришлось пройти реабилитацию в отделении неврозов, чтобы хоть как-то справиться с горем», — рассказала АН «Между строк» женщина.

После прохождения лечения она попыталась постепенно возвращаться к нормальной жизни. 25 декабря прошлого года Елена решила отметить свой день рождения в кругу близких и пригласила их к себе домой. Вечер проходил спокойно, из Bluetooth-колонки играла негромкая музыка, однако неожиданно всё изменилось.

«Мы сидели, разговаривали, играла фоновая музыка. И вдруг произошло нечто совершенно дикое и необъяснимое. К моим гаджетам — Bluetooth-колонке и станции “Алиса” — начал подключаться кто-то посторонний. Сначала мы даже не поняли, что происходит. Но потом из колонок раздались крики, причём грубая нецензурная брань. А затем внезапно включился гимн Украины», — вспоминает женщина.

Такое поведение техники напугало гостей, а сама Елена решила немедленно обратиться в полицию и позвонила в дежурную часть отдела полиции № 19. Уже после новогодних праздников женщина попыталась узнать, проводится ли проверка по её обращению. Однако, по её словам, получить внятный ответ от правоохранительных органов ей не удалось.

«После каникул я снова позвонила в отдел полиции №19, чтобы узнать, что происходит с моим заявлением. Но участковый прямо сказал, что он не знает, что с этим делать», — говорит Елена.

Не добившись результатов, потерпевшая направила обращение в прокуратуру Тагилстроевского района (имеется в распоряжении редакции). Надзорное ведомство, рассмотрев заявление, перенаправило его обратно в полицию, откуда позднее с целью выяснения обстоятельств пришла участковая.

«Она не пообщалась со мной лично, не опросила соседей. Насколько я знаю, она поговорила только с одной соседкой и на основании этого сделала предположение о моей неадекватности. Это было просто возмутительно», — говорит тагильчанка.

После этого Елена пришла на личный приём к начальнику УУП и ПДН отдела полиции № 19, которому рассказала сложившуюся ситуацию. Сотрудник полиции пообещал ей разобраться.

В это время Елена попыталась самостоятельно защитить свои устройства от постороннего доступа, изменив настройки подключения и отключив некоторые функции, однако полностью исключить такие случаи не удалось.

«Я сделала всё возможное, чтобы защитить свои гаджеты от стороннего подключения. Но полностью обезопасить их не получилось. Иногда кто-то всё равно подключается — может выключиться или переключиться музыка. Я могу лишь догадываться, кто это делает», — рассказывает женщина.

Паранормальщина с техникой — не самое жуткое, что происходит в жизни Елены. Больше всего женщину пугают жуткие находки у двери её квартиры: иглы, воткнутые в них, иногда даже с неизвестной красной жидкостью. Каждый такой «подклад» женщина фиксирует на камеру.

«С 25 декабря я регулярно нахожу так называемые “подарки средневековья” — иглы в своих входных дверях. Я каждый раз их вытаскиваю и фотографирую. Я не понимаю, кто и зачем это делает, но для меня это выглядит как попытка запугивания», — делится тагильчанка.

Всё происходящее, по словам Елены, вызывает у неё серьёзное беспокойство. Даже при отсутствии веры в сверхъестественное и оккультные порчи, такая травля может серьёзно сказываться на психоэмоциональном состоянии женщины, недавно потерявшей близкого человека.

«Я очень хочу обезопасить свою жизнь и жить спокойно. Эта ситуация вызывает у меня серьёзные опасения за свою безопасность и психическое состояние. Я надеюсь, что моё обращение будет услышано, и виновные будут найдены и привлечены к ответственности», — говорит Елена.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что в феврале этого года заявительнице был дан официальный ответ о принятом обоснованном процессуальном решении (отказе в возбуждении уголовного или административного дела).