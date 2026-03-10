Нижний Тагил оказался на дне рейтинга городов по строительству жилья

Краснодар и Тюмень лидируют в рейтинге российских городов по объёму строительства квартир, тогда как Саратов и Нижний Тагил находятся в конце первой сотни. Такая информация содержится в рейтинге городов России по масштабам жилищного строительства, подготовленном РИА Новости.

2025 год оказался успешным для российского строительного сектора, показав результаты выше, чем в предыдущем году. Введено в эксплуатацию более 108,1 млн квадратных метров жилья, что составляет прирост на 0,4% по сравнению с 2024 годом. В течение года было построено 13,9 тысячи многоквартирных домов, включающих почти 1,34 млн квартир, что позволило значительному числу россиян улучшить свои жилищные условия.

Эксперты подчёркивают неравномерность в развитии жилищного строительства по стране. В одних городах наблюдается активное строительство, тогда как в других новые жилые объекты появляются в ограниченном количестве. Для анализа этих различий РИА Новости провело исследование, в результате которого был составлен рейтинг городов России по объёмам строительства многоквартирных домов.

Для определения позиций городов в рейтинге использовалась площадь строящегося жилья на душу населения в многоквартирных домах среди 100 крупнейших городов России, включая административные центры субъектов РФ и другие значимые города.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, на январь 2026 года в России в многоквартирных домах возводится почти 116 миллионов квадратных метров жилья, или 2,36 миллиона квартир. На первую пятёрку городов приходится более трети общего объёма строительства, а топ-15 мегаполисов охватывают почти половину всех строящихся квартир.

Наибольшее количество жилья в абсолютных значениях строится в Москве. На начало 2026 года здесь возводится 16,6 млн квадратных метров многоквартирных домов. Екатеринбург занял второе место, опередив Краснодар, который переместился на третью позицию по сравнению с прошлым годом. На начало 2026 года в Екатеринбурге строится 5,56 млн квадратных метров жилья, а в Краснодаре — 5,54 млн квадратных метров.

Замыкают пятёрку лидеров по объёму текущего жилищного строительства Санкт-Петербург (5,08 млн квадратных метров) и Ростов-на-Дону (3,45 млн квадратных метров). В Тюмени в процессе возведения находится 3,42 млн квадратных метров жилья. В Новосибирске, Уфе, Владивостоке и Казани также ведётся активное строительство, превышающее 2 млн квадратных метров жилой площади. Эти города продолжают демонстрировать высокие темпы жилищного строительства, как и в прошлом году.

Если рассматривать относительные показатели (на душу населения), то лидером становится Краснодар. На каждого жителя этого города приходится 4,39 квадратных метра строящегося жилья. Краснодар уже несколько лет является одним из наиболее динамично развивающихся городов России, что, возможно, связано с благоприятным климатом и близостью тёплого моря.

Второе место по этому показателю занимает Тюмень, где на одного жителя приходится 3,93 квадратного метра строящегося жилья. На третьей строчке оказался Майкоп, где за последний год объёмы жилищного строительства выросли более чем в два раза. В начале 2026 года в городе на каждого жителя приходится 3,57 квадратных метра строящегося жилья.

В Екатеринбурге, Владивостоке, Красногорске и Ростове-на-Дону возводится от 3 до 3,5 квадратных метров жилья на одного жителя. В 13 других городах России этот показатель превышает два квадратных метра на душу населения, что свидетельствует о значительном росте строительной активности.

В 36 российских городах объёмы строительства жилья составляют не менее 1,29 квадратных метров на одного жителя, что соответствует среднему уровню для крупных городов и административных центров.

Москва занимает 39-е место в рейтинге с показателем 1,25 квадратных метра на душу населения. Санкт-Петербург находится на 57-й позиции с результатом 0,9 квадратного метра.

Наименьшие показатели наблюдаются в Саратове, где строится 0,11 квадратного метра жилья на человека. В Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Комсомольске-на-Амуре этот показатель составляет 0,15, 0,16 и 0,18 квадратных метра соответственно. Эксперты отмечают, что в этих городах практически отсутствует индустриальное многоквартирное строительство. В семи других городах объёмы строительства варьируются от 0,2 до 0,4 квадратного метра на человека.